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Gökhan Tahtacı Genel Müdür oldu

Geliştirdiği ürün ve hizmetlerle Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğuna rehberlik eden DDTECH’in Genel Müdürlük koltuğuna Gökhan Tahtacı geçti.

Gökhan Tahtacı Genel Müdür oldu

Geliştirdiği ürün ve hizmetlerle Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğuna rehberlik eden DDTECH’in Genel Müdürlük koltuğuna Gökhan Tahtacı geçti. Uzun yıllardır teknoloji sektöründe üst düzey görevler alan Gökhan Tahtacı, DDTECH’in yeni Genel Müdürü oldu. Tahtacı, pazarlama yönetimi, ticari operasyonlar, satış, perakende ve ticari pazarlama alanlarında deneyim sahibi bir yönetici olarak tanınıyor.

Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Tahtacı, kariyerine 2002 yılında Erikli firmasında Kanal Sorumlusu olarak başladı. 2006-2008 yılları arasında Michelin firmasında çalışan Tahtacı 2008-2010 yılları arasında da Turkcell SuperOnline’da yönetici olarak görev yaptı. Tahtacı 2010 yılından bu yana Samsung Electronics ve Huawei Türkiye şirketlerinde üst düzey yöneticilik görevleri üstlendi.

Gökhan Tahtacı, DDTECH’in yeni dönemde ürün, servis ve hizmetlerini çeşitlendirerek geliştirmeye devam ederken, yurtdışı pazarlarda büyüme fırsatlarını değerlendireceğini söyledi.

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