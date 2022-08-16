Gözlükçü bir ailenin 4. kuşak temsilcisiydi, yerli ve milli gözlük camı üretti, dünyaya açıldı!

100 yılı aşkın bir süredir gözlükçülük yapan bir ailenin 4. kuşak temsilcisi olan Murat Balcı, aileden gelen gözlükçülük geleneğini kurduğu Beta Optik firmasıyla sürdürürken, yıllar içinde dünya pazarına da açılmayı başardı. Türkiye'nin dünya çapında ün yapmış bir gözlük camı markasını oluşturmak için kolları sıvayan Balcı, Novax markasını dünya optik sektörünün yükselen yıldızı haline getirdi. Tamamen yerli ve milli olan bu markanın ve başarısının hikâyesini Murat Balcı SABAH'a anlattı.

"HAYALİM AİLE MESLEĞİNİ BİRLEŞTİREBİLECEĞİM BİR PROJEYDİ"

Beta Optik Yönetim Kurulu Başkanı Murat Balcı, aile mesleğini nasıl büyüttüğünü ve hayallerini şöyle anlatıyor: "Ben, 100 yılı aşkın bir süredir perakende mağazacılık tarafında gözlükçülük yapan bir ailenin 4. kuşak temsilcisiyim. Yüksek Makine mühendisiyim ve gençlik yıllarımdan beri tek hayalim kendi uzmanlık alanımla bir asır öncesinden gelen ve artık neredeyse gelenekselleşmiş aile mesleğini birleştirebileceğim bir projeyi hayata geçirebilmekti. Diğer yandan, Türkiye'nin dünya çapında ün yapmış bir markasını oluşturmak için en azından ilk tohumları atabilmeyi amaçlamıştım."

"EN YÜKSEK PAZAR PAYINA SAHİP YERLİ VE MİLLİ FİRMA"

Balcı hayallerini gerçekleştirebilmek için nasıl bir süreç işlediğini şöyle belirtiyor: "Yüksek lisans tahsilimden sonra bazı şirketlerde kurucu ortak ve yönetici olarak tecrübeler edindikten sonra, 2003 yılında aile şirketimiz olan Beta Optik'i kurdum. Yukarıda zikrettiğim hedeflerimizden bir gün bile vazgeçmeden, gerek ülkesel ve gerekse küresel birçok siyasi ve ekonomik dalgalanmalara rağmen firmamızı büyüterek, bölgemizin önemli gözlük camı üreticileri arasına sokmayı başardık. Şirket, küresel sermayelerin Türkiye Optik sektöründe kartel pozisyonuna geldiği şu günlerde, bu konsolidasyonun karşısındaki en ciddi rakip ve en yüksek pazar payına sahip yerli ve milli firmasıdır. Firmamız bugün, ülke çapındaki 14 şubesi, 200'ü aşkın satış, pazarlama ve üretim ekibi ile sektörümüzün en önemli firmalarından biri haline geldi."

MARKA 42 ÜLKEYE AÇILDI

Balcı markalaşma süreci hikâyesini ise şöyle aktarıyor: "İç pazardaki bu mücadelenin yanı sıra, firmamızın tüm dünyada tescillemiş olduğu Novax'ın markalaşma sürecini dünyanın 42 ülkesindeki distribütörlerimizle birlikte yürütmekteyiz. 2008 yılından bu yana optik sektörünün dünyadaki büyük fuar organizasyonlarının tamamına kesintisiz olarak katılmaktayız. Bu yıl, 2019 yılında Portekiz'de kurduğumuz üretim tesisimizi daha da büyüterek Avrupa Birliği ülkelerindeki satış performansımızı arttırmayı planladık. Böylelikle, İstanbul'daki üretim tesisimizde yeni ülke pazarları için üretimde yer açmayı hedefliyoruz."

"DÜNYADA YÜKSELEN YILDIZ"

Gözlük camı markasının dünyadaki konumunu aktaran Balcı şunları aktarıyor: "Markamız şu anda dünya optik sektörünün yükselen yıldızıdır. Mevcut markaların bazılarının dikey bütünleşik bir yapı kurmak adına perakende sektöründe faaliyet göstermeye başlaması, bazılarının ise satış ve pazarlama yöntemleri, perakende sektörünün tepkisini çekmiş ve bu durum, bağımsız, yerli ve milli bir üretici firma olan markamızın arkasında ilave bir itici güç olmuştur. Üretime başladığı ilk günden bu yana kaliteden asla taviz vermeyen üretim anlayışıyla tüm dünyadaki optik mağazalarının takdirini kazanan markamız, en son teknoloji makinalarla donatılmış üretim tesislerinin yanı sıra özellikle son senelerde müşterileriyle buluşturduğu birçok inovatif ürünüyle taraflı tarafsız tüm sektör paydaşlarının dikkatini çekmiştir."

"DÜNYA MARKASI OLMAYI BÜYÜK ÖLÇÜDE BAŞARDIK!"

Sektörünün ihracat şampiyonu olan firmasının, yerli ve milli gözlük camı markasının dünya pazarına açma serüveni hakkında Balcı şunları söylüyor: "Novax, teknolojik anlamda arkasında hiçbir dünya markası olmayan, bilakis kendisi bir dünya markası olmayı hedeflemiş ve bunu büyük ölçüde başarmış, Türk gözlükçüsünün ve gözlük camı markamızı kullanan milyonlarca Türk insanının gurur duyduğu gerçek bir Türk markasıdır. Bizler ise dünyanın 42 ülkesinde farklı dillerden, farklı dinlerden, farklı kültürlerden milyonlarca gözlük kullanıcısına gözlük camlarımızı kullandırtmanın gururunu yaşamaktayız. Bunun yanı sıra, sorumluluklarımızın bilincinde olarak, dünyanın neresinde ve ne kadar üretim tesisine sahip olursak olalım, özümüzü unutmadan teknolojinin ve bilimselliğin ışığında bayrağı ileriye taşımak için çalışacağız. 'Her kıtada bir üretim tesisi' mottosuyla çıktığımız bu yolda, bugüne kadar olduğu gibi çok çalışarak, 100 yıl öncesinden günümüze gelen ailevi meslek ahlakını ve kültürünü, kurumsal motiflerle bezeterek, bayrağımızı dünyanın her bir köşesinde dalgalandırmaya devam etmek, ileriye dönük en büyük hedefimizdir."