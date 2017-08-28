Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam 844 yıl yök 5 ilçe
Borsa rekor kırdı
Borsa rekor kırdı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Tatil öncesi dikkat!..
Tatil öncesi dikkat!..
33 öğretim üyesi alınacak
33 öğretim üyesi alınacak
Tayvan rekabette iddialı
Tayvan rekabette iddialı

Hataylı kadınlar “bayramlık“ ekmeklerini hazırlıyor

- Kentte Kurban Bayramı'nda sofraların vazgeçilmezi yufka ekmekler, kadınlar tarafından imece usulü hazırlanıp odun ateşinde pişiriliyor - Ekmek yapan Karaca: - "Bu ekmeği yapmak biraz zahmetli ama lezzeti buna değiyor"

Hataylı kadınlar “bayramlık“ ekmeklerini hazırlıyor

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kadınlar, bölgede Kurban Bayramı'nda sofraların vazgeçilmezi yufka ekmekleri imece usulü hazırlıyor.
Kadınlar, kurban etinin yanında tüketilmesi için odun ateşinde yufka ekmek pişirme geleneklerini bu bayramda da sürdürüyor.
Yanlarına oklava ile ekmek tahtalarını alan kadınlar, her gün birkaç evde imece usulü çalışıyor. Kadınlardan bazıları oklavayla hamur açarken, diğerleri de evin bahçesine kurdukları ocak başında ekmekleri pişiriyor.
Altınçağ Mahallesi'nde komşularıyla ekmek hazırlayan 45 yaşındaki Nilgün Karaca, AA muhabirine, tek başına yufka ekmek pişirmenin çok uzun zaman aldığını ve yorucu olduğunu söyledi.
Bu nedenle ekmekleri komşularıyla yaptıklarını anlatan Karaca, "Hep birlikte aile başına 200-300 ekmek yapıyoruz. Ortalama 7-8 kişinin evine gidip ekmeklerini pişiriyoruz. Bu ekmeği yapmak biraz zahmetli ama lezzeti buna değiyor. Yufka ekmek, kebapla buluşunca ayrı bir lezzetli oluyor. Diğer ekmeklerden aynı tadı alamıyoruz." diye konuştu.
Karaca, bu ekmeğin bayatlamadan aylarca kalabildiğini de belirtti.
Komşusu için hamur açan Şule Memili de Kurban Bayramı'nda yufka ekmeğin kendileri için ayrı bir yeri olduğunu ifade etti.
Misafirlerine yufka ekmek ile et ikram ettiklerini kaydeden Memili, şimdiye kadar 5 komşusuna giderek ekmek yapımına yardım ettiğini söyledi.
Memili, bayrama kadar ekmek pişirmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Yufka EkmekKurban BayramıKadınlarHatayDörtyol
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5