Hayalindeki işle 53 kişiye istihdam sağlıyor

SAKARYA(AA) - Sakarya'da yaşayan iki çocuk annesi 42 yaşındaki Dilek Arıcanlı, çocuklarını büyüttükten sonra evde uğraştığı pasta işlerini ticarete dökmeye karar vererek, 6 yıl önce iki ortağıyla pastane açtı.

Aradan geçen süre zarfında işlerini gittikçe büyüten ve üçüncü şubesini açmaya hazırlanan Arıcanlı, markalaşmayı başardı.

Sakarya'nın gözde mekanları arasında yer alan iş yerinde çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 53 kişiye istihdam sağlayan Arıcanlı aynı zamanda Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasının (SATSO) Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

Evde yaptığı pastaları kazanca dönüştürmenin mutluluğunu yaşayan kadın girişimci, hemcinslerine öncelikle cesaretli olmaları tavsiyesinde bulunuyor.

"Bütün girişimcilere tavsiyem öncelikle cesaret"

Dilek Arıcanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki çocuğunu yetiştirdikten sonra evde severek yaptığı pastaları ticarete dönüştürmeyi düşündüğünü söyledi.

İki ortağıyla ilk iş yerini açtığını belirten Arıcanlı, "16 yıllık hayalimi gerçekleştirmek için iki ortağımla burayı açmaya karar verdik. Biz de her işletmede olduğu gibi bu girişimde bulunurken küçük başlayıp büyük düşündük. Çok emek ve fedakarlıklarla çalışarak bu günlere geldik. Bugün 7. yılımızdayız, 53 kişilik bir ekiple devam ediyoruz." dedi.

Başarısını iyi kurduğu ekibine ve her zaman yanında duran çalışma arkadaşlarına borçlu olduğunu vurgulayan Arıcanlı, çalışanlarının yarısından fazlasının kadınlardan oluştuğunu ifade etti.

Kadınların evde her zaman yaptıkları pastaları iş yerinde de yapıp paraya dönüştürdüğünü aktaran Arıcanlı, şöyle devam etti:

"Yeme içme zaten ilgi alanıma giriyordu fakat evde yapılanla dükkan açıp yapmak aynı şey olmuyor. Mutfak bilgim vardı fakat bu dükkanı açtıktan sonra anladım ki, ekibi de kurduktan sonra teknik bilgiye ihtiyacım var. Radikal bir karar alıp haftada 5 gün İstanbul'da sıkıştırılmış bir programa başladım. Burada da katıldığım programda, mutfaktaki hiyerarşiyi ve sistemi öğrendim. Bunun bana geriye dönüşü çok iyi oldu. Çalışanlarıma bir motive olmuş oldu. Bir işi yaparken bütün girişimcilere tavsiyem öncelikle cesaret. Risk almanız ve iyi bir ekip kurmanız, yılmadan mücadeleye devam ederek başarıya ulaşmanızı beraberinde getiriyor. Bu sayede benim tutkum daha sonra markalaştı."

"Burası benim çocuğum gibi"Hayalini kurduğu iş yerini açıp işinin patronu olan Arıcanlı, kendisi gibi girişimci olmak isteyen kadınlara şu tavsiyelerde bulundu:

"İlk önce cesaret, cesaret olmadan olmuyor. Cesaretten sonra risk almalısınız ve doğru ekiple başlamalısınız. Tek kişilik ekiple olacak iş değil bu. Güzel bir ekip kurduktan sonra hep beraber başarılmayacak hiçbir şey yoktur. Ne iş yaparsanız yapın, her zaman işin mutfağını bilmeniz gerekiyor. Başarılı olabilmek için işin mutfağını bilmeniz gerekiyor. Kadınların cesaretli olması lazım, hiçbir şeyden korkmamanız lazım. Artık çalışma ortamında kadınlara büyük yer veriliyor. Evde oturup harcamasınlar kendilerini.

Ben üç yıldır SATSO'da Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı da yapıyorum. Orada da evde oturan, köyde yaşayıp el becerisi olan fakat hiçbir şekilde bunu çalışma ortamına yansıtmayan kadınları bulup, onları istihdam etmek için çalışıyoruz. Böyle bir projemiz de var. Bu kış o projeyi de hayata geçireceğiz. Sakarya'da kadın girişimcilerimiz var ve onlarla bir araya gelerek 'Başaramayacağımız hiçbir şey yok' diye düşünüyorum."