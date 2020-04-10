Her gün tam 12 saat online çalışıyorum

DEİK Başkanı Nail Olpak ekonomi gazetecileri ile online bir toplantı yaparak son gelişmeler ilişkin bilgilendirme yaptı.

Olpak: “Tedbirlere uyuyoruz, sağlığımızı koruyoruz ve işlerimizi askıya almıyoruz” dedi ve şöyle konuştu:

. DEİK olarak, bizim de ilk önceliğimiz şüphesiz ki insanımızın sağlığı. Bu amaçla alınan ve alınacak tüm tedbirlerin destekçisi olduğumuzu belirtmek isteriz.

. Bunu unutmadan, ekonomik faaliyetlerimizi de optimal düzeyde sürdürmek gibi çok önemli ve vazgeçilemez bir sorumluluğumuz daha var. İşte bu sorumlulukla ve sağlığımızın yanında işlerimizin ve çalışanlarımızın da hem sıhhatlerini koruyarak hem de istihdamlarını koruyarak sağlığını korumamız gerektiği inancıyla; “Tedbirlere Uyuyoruz”, “Sağlığımızı, İşletmelerimizin sağlığını ve istihdamımızı Koruyoruz” ve “İşlerimizi Askıya Almıyoruz” olarak üç ana prensip ile birlikte duruma hızlı bir adaptasyon sağladık.

. Tüm dünyayı saran virüsün, ülkemize vereceği zararları en aza indirme çabaları sürerken, ülkesini seven ve ona inanan iş insanları olarak, ekonomi alanındaki çarkların da optimal seviyede dönmesi gerektiği kanaatindeyiz.

. Her gün 10-15 İş Konseyimizin online yönetim kurulu toplantısına katılıyorum. Büyükelçilerimiz ve ticaret müşavirlerimiz de katılıyor. Her türlü sorun ve öneriyi konuşuyoruz. Dün Sabah Avustralya İş Konseyi ile başladım, sonra Gabon, oradan Hollanda, derken Kenya, sonra Hindistan, arada Sağlık İş Konseyi ve Peru ile gün bitti. Önceki gün tam 12 saat online kaldım. Ben sabitim. Diğerleri değişiyor. Ortalama gece 2,5 ta yatıyorum.

. İlk haftalardaki görüşmelerde endişe hakimdi. Sonra endişe hala kenarda dururken tamamen iş odaklı konuşmaya başladık. Endişe hala kenarda duruyor ve dursun, rehavet olmasın ama, genel olarak ümitsizlik hiç yok.

. İş Konseylerimiz ile her gün yaptığımız toplantılarda işlerimizi konuşuyoruz. Oralardan çıkan sonuç, sorun ve önerileri de Ticaret Bakanımıza, Maliye Bakanımıza, Çalışma Bakanımıza ve ilgili konularda diğer Bakanlarımıza iletiyoruz. Bakanlarımızla çok sıkı bir iletişim halindeyiz.

. Ticaret Bakanımızla iş dünyası başkanları toplantımızı online 3 saat yaptık. Aynı şekilde Çalışma Bakanımızla da 3 saat. Webinarlarımız var. Pekin Seul Roma BE lerimizile farklı uygulamaları, Gökhan Hotamışlıgil ve Darın Acemoğlu ile Pandemi sonrasını, Lojistik Derneklerinin Başkanları ve İş Konseyimizle Taşımacılığı konuştuk, 500 kişilik webinarlar ile.

. Bir Danışma Kurulumuz var. Zaten 2,5 yıldır beraberiz. Rutin ve acil görüşürüz. 7 ayrı üniversiteden ve farklı disiplinlerden Prof lardanoluşuyor. Saha bilgisini Akademi bilgisiyle harmanlayan çok değerli bir ekip.