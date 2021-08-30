İBB'nin medya ilişkileri ünlü gazeteciye emanet

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya İlişkileri Koordinatörü ve Basın Danışmanı olan Ceren Akdağ'ın haberini duyuran Ali Eyüboğlu sosyal medya hesabından şunları yazdı;

“Tebrikler ve başarılar sevgili Ceren Akdağ… Atatürkçü… İyi eğitimli… İyi bir haberci ve sunucu… Hayvansever… Çevreci.. Karadenizli… Aydın ve çalışkan bir kadın… Arkadaşım @cerennakdag İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya İlişkileri Koordinatörü ve Basın Danışmanı oldu. Son günlerde aldığım tek güzel haber bu.”

Ceren Akdağ ise Eyüboğlu’nun paylaşımına “Yeni görevimin ilk duyurusunu yapan… Çok teşekkür ederim @alieyubogluofficial” diye karşılık verdi.

CEREN AKDAĞ KİMDİR?

Ceren Akdağ, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden 2004’te mezun oldu.Medyaya 2001’de ATV ana haberde stajyer olarak başladı. Ankara’da Sabah’ta 2003 – 2007 diplomasi, siyaset muhabirliği, köşe yazarlığı yaptı.

İstanbul’a Newsweek dergisi dış politika sorumlu olarak döndü. Daha sonra Yapı Kredi Basın İlişkileri Yöneticisi iş hayatına devam etti. Ekran yüzü olarak 2009-2013 yılları arasında Habertürk’te çalıştı ve “Hayatın İçinden”de gündem, siyaset, “Kime Göre Neye Göre?”de toplumsal olaylar ve kavramlar”, “Ay Işığı Sohbetleri” programlarıyla farklı içerikler hazırlayıp sundu. Bersay İletişim’de Medya İçerik Yöneticiği, çeşitli kurumlara doğru ifade, siyasetçilere ve yöneticilere danışmanlık yaptıktan sonra Sky360, Beyaz Tv, TRT, TRTSpor, TRTHaber’de farklı içeriklerde programlar sundu.

Haber Global’in kurulumunda görev aldı ve program müdürlüğü yaptı, ekran yüzü olarak da hafta sonu programları gerçekleştirdi. Mayıs 2019’da TV100 kanalının kuruluşunda yer alarak hem ana haberi sundu hem de hafta içi her gün siyaset, gündem programı “Parantez”i ve Cuma geceleri “Günün Getirdikleri”ni hazırlayıp sundu.

Etkili iletişim alanında siyasetçilere, yazılı-görsel medyaya hazırlananlara, yöneticilere sunumun ayrıntıları, hedefe yönelik konuşma, beden dili, itibar yönetimi, medyada doğru konumlandırma gibi alanlarda ders veriyor. Aynı zamanda Dialog İletişimde Röportaj Teknikleri ve Spikerlik üzerine öğrenci yetiştiriyor.