İcra'nın başına yenilikçi başkan geldi

2013 yılından beri Tüyap Fuarcılık Grubu bünyesinde Stratejik Pazarlama, Yurt Dışı Satış ve Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdüren Zeynep Ünal Öztop, İcra Kurulu Başkanı görevine getirildi.

Robert Kolej mezunu olan Zeynep Ünal Öztop, 2006 yılında Koç Üniversitesi’nde İşletme ile Ekonomi bölümlerinde lisans eğitimini, London Business School’da İşletme yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamladı. Tüyap’a katılmadan önce uluslararası danışmanlık şirketleri Deloitte Consulting ve Boston Consulting Group’ta 7 sene boyunca yönetim danışmanı olarak görev aldı.

2013’ten bu yana Tüyap Fuarcılık Grubu’nda birçok yeniliğe imza atan Zeynep Ünal Öztop, fuarcılık sektörünün içinden geçtiği hızlı dönüşüme ayak uyduracak dinamik bir İcra Kurulu yapısı ile Çeviklik Ofisi’ni hayata geçirerek Tüyap’ın sektördeki lider konumunu güçlendirecek çalışmalarını sürdürecek.

TÜYAP Hakkında: Tüyap, Türkiye’nin ilk fuarcılık şirketi olarak 1979’da Bülent Ünal tarafından kuruldu. Türkiye’de fuarcılığın gelişiminin öncüsü olan Tüyap Fuarcılık Grubu kuruluşundan bugüne kadar yurt içinde 1.801, yurt dışında ise 39 ülkede 197 fuar gerçekleştirdi. Geride bıraktığı 42 yılda Tüyap, 127 ülkeden 331 bin 643 firmaya hizmet verdi ve düzenlediği fuarlarda 213 ülkeden 66 milyon 255 bin 558 ziyaretçiyi ağırladı. Çin, Rusya ve Afrika’da ilk Türk ihraç ürünleri fuarlarını organize eden şirket, halen yılda ortalama 10 yurt dışı fuara Türk milli katılımı organize ediyor. Türkiye’de kendi fuar merkezine sahip tek özel sektör fuarcılık kuruluşu olan Tüyap, profesyonel kadrosu ve 100’ü aşkın meslek örgütü ile uzun vadeli iş birlikleri yaparak, Türkiye’de sahip olduğu ve işlettiği 7 fuar merkezi ve 4 ülkede sahip olduğu uluslararası ofisi ile düzenli ihtisas fuarları gerçekleştiriyor. Yeni dönemde ‘ticaret için önce sağlık’ mottosuyla fuarlarını düzenleyen Tüyap, Türk Standartları Enstitüsü’nün COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirerek TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazanan ilk fuarcılık şirketi olmanın sorumluluğuyla, dijital olanaklarını da seferber ederek hibrit fuarlar düzenlemeyi sürdürüyor.