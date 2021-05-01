İlaç devinde çevre sağılığı ona emanet

Bayer Türkiye’de yeni bir atama gerçekleşti. Bayer Çevre Sağlığı Ülke Müdürü – Türkiye & EMA görevini yürüten Bekir Serkan Karataban Çevre Sağlığı Akdeniz ve Ortadoğu Ülkeler Müdürü görevine atandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Bekir Serkan Karataban daha sonra Fransa’da INSEAD Üniversitesi’nde Executive MBA eğitimini tamamladı. İki yıldır Bayer Türkiye’de çalışan Bekir Serkan Karataban, 27 yıllık iş deneyimiyle yeni görevinde de Bayer’e katkı sağlamaya devam edecek.

Bayer Hakkında

Bayer, sağlık ve beslenme ile ilgili yaşam bilimleri alanlarında uzmanlaşmış küresel bir şirkettir. Ürün ve hizmetleri, insanlığa faydalı olabilmek ve giderek artan ve yaşlanmakta olan küresel nüfusun ortaya çıkardığı büyük zorlukların üstesinden gelmeyi desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Bayer Grup, aynı zamanda inovasyon ve büyümeyle değer yaratmayı ve kazanma gücünü artırmayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine bağlı olan şirket, Bayer markası ile tüm dünyada güven, kalite ve güvenilirliğin timsali olmuştur. 2020 mali yılı itibarıyla 99 binden fazla çalışana ve 41,4 milyar Avro satış cirosuna sahip olan Bayer’in, yıllık sermaye harcaması 2,46 milyar Avro, Ar-Ge harcaması ise 4,9 milyar Avro düzeyindedir. Daha fazla bilgiye www.bayer.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.