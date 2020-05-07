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İş Bankası üst yönetimine atama

ODTÜ'den mezun olduktan sonra 1996 yılında İş Bankası'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Ozan Gürsoy 24 yıl sonra bankada genel müdür yardımcısı oldu.

İş Bankası üst yönetimine atama

Türkiye İş Bankası’nın üst yönetiminde gerçekleşen atama ile Ozan Gürsoy Genel Müdür Yardımcısı oldu. Gürsoy Kurumsal Bankacılık Pazarlama ve Satış, Ticari Bankacılık Satış Bölümleri ile Sınır Ötesi Bankacılık Birimi ve Serbest Bölge Şubeleri'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

1974 yılında Adana’da doğan Ozan Gürsoy, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1996 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Gürsoy, 2003 yılında Birmingham Üniversitesi’nde Uluslararası Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2006’da Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü’nde Müdür Yardımcısı olan Gürsoy, ardından aynı bölümde Birim Müdürü olarak görev yaptı. 2011’de Ticari Bankacılık Ürün Bölümü Müdürü, 2015’te ise Gebze Kurumsal Şube Müdürü olan Ozan Gürsoy, Mayıs 2020’de Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Böylece 24 yıl sonra başladığı kurumda genel müdür yardımcılığına yükselmiş oldu. 

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