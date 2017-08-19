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İşçilerin de kazanacağı sözleşme bekliyoruz

- MAN Türkiye tarafından Esenboğa fabrikasında çalışanlar için aile günü düzenlendi - Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Kavlak: - "Fabrikada üretim her geçen gün artıyor. Bu şartlarda, işverenine kazandıran işçilerin de kazanacağı bir sözleşme bekliyoruz. Bu yönde bir toplu sözleşme üyelerimizin en doğal hakkıdır" - MAN Türkiye Genel Müdürü Yavuz: - "Almanya ile Türkiye arasında yaşanan tartışmaların ülkeler arasındaki köklü dostluğu uzun süre olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. Tartışmaların kısa süre içinde biteceği görüşündeyim"

İşçilerin de kazanacağı sözleşme bekliyoruz

ANKARA (AA) - Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, örgütlü oldukları MAN Türkiye iş yeriyle ilgili, "Fabrikada üretim her geçen gün artıyor. Bu şartlarda, işverenine kazandıran işçilerin de kazanacağı bir sözleşme bekliyoruz. Bu yönde bir toplu sözleşme üyelerimizin en doğal hakkıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Türk Metal Sendikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, MAN Türkiye tarafından Esenboğa fabrikasında çalışanlar için aile günü düzenlendi.
Piknik şeklinde gerçekleştirilen etkinliğe, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Kavlak, MAN Türkiye Genel Müdürü Münür Yavuz, işçiler ve aileleri katıldı.
Kavlak, burada yaptığı konuşmada, etkinliğe işçiler ve aileleriyle birlikte yaklaşık 10 bin kişinin katıldığını belirtti.
Etkinliğin tüm yıl boyunca büyük özveriyle çalışan işçilerin motivasyonunu olumlu etkileyeceğini ifade eden Kavlak, "Fabrikada üretim her geçen gün artıyor. Bu şartlarda, işverenine kazandıran işçilerin de kazanacağı bir sözleşme bekliyoruz. Bu yönde bir toplu sözleşme üyelerimizin en doğal hakkıdır." dedi.
- "Üretim ve yatırımlarımız devam edecek"
MAN Türkiye Genel Müdürü Yavuz da Türkiye ile Almanya arasında son dönemde yaşanan siyasi tartışmaların üretimlerini etkilemediğini vurguladı.
Esenboğa fabrikasında yaklaşık 2 bin 500 kişiye istihdam imkanı sağladıklarını bildiren Yavuz, şunları kaydetti:
"Almanya ile Türkiye arasında yaşanan tartışmaların ülkeler arasındaki köklü dostluğu uzun süre olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. Tartışmaların kısa süre içinde biteceği görüşündeyim. MAN olarak Türkiye'yi önemsiyoruz. Üretim ve yatırımlarımız devam edecek."

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Almanyanın Ankara Büyükelçisi Martin ErdmannMAN TürkiyeMan Türkiye Genel Müdürü Münür YavuzTürk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak
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