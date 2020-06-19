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İşe alımda yeni bir açılım yaptı

HUAWEI Türkiye Ar-Ge Merkezi, hayata geçirdiği EInterview -Elektronik Mülakat ve Online Kodlama Platformu- ile insan kaynakları sektöründe Türkiye’de bir ilke imza attı.

İşe alımda yeni bir açılım yaptı

HUAWEI Türkiye Ar-Ge Merkezi, hayata geçirdiği EInterview -Elektronik Mülakat ve Online Kodlama Platformu- ile insan kaynakları sektöründe Türkiye’de bir ilke imza attı. www.talent-interview.com web sitesi üzerinden hizmet veren platform, yapay zeka desteği ile yazılım geliştiriciler, test uzmanları ve proje yöneticileri gibi nitelikli yazılım profesyonellerinin işe alım süreçlerinde en sağlıklı seçimlerin zamandan tasarruf edilerek yapılabilmesini sağlıyor.

HUAWEI Türkiye Ar-Ge Merkezi, yazılım sektörü istihdamında yapa zeka tabanlı teknik testlerle online kodlama ve mülakat yapılabilmesini sağlayan yenilikçi bir platformun hizmete açıldığını duyurdu. www.talent-interview.com web sitesi üzerinden hizmet veren platform, Türkiye’de bu alanda hayata geçirilen ilk SaaS ürünü olma özelliğine sahip.

Şirketler, yazılım, donanım veya test ekiplerindeki işe alım sürecinde görüşmek istedikleri adayların teknik sınavlarını ve teknik görüşmelerini, bu platformdan online olarak gerçekleştirebiliyor.

Pandemi döneminde online hizmetlerin daha da bir önem kazanmasıyla birlikte, bu alandaki yenilikler de çoğalmaya devam ediyor. HUAWEI Türkiye Ar-Ge Merkezi’nin geliştirdiği “Elektronik Mülakat ve Online Kodlama Platformu”, bu süreçte gerçekleşen iş görüşmelerinde önemli bir teknik verimlilik sağlıyor. Tamamen Türk mühendislerce geliştirilen platform, teknik kodlama testleri esnasında, adayın olası kural dışı işlemlerini de yine yapay zeka ile tespit edebiliyor.

Sistemin temel özellikleri

HUAWEI Türkiye Ar-Ge Merkezi’nce hayata geçirilen “Elektronik Mülakat ve Online Kodlama Platformu”, teknik sınav, online kodlama, online mülakat, hile önleyici gözlem, kişiselleştirilebilir soru havuzu gibi özelliklere sahip.

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HUAWEI Türkiye ArGe Merkezinden Türkiyede Bir Ilk: EMülakat Ve Online Kodlama PlatformuHuawei
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