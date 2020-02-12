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İstanbul Havalimanı’nda üst düzey atama

İstanbul Havalimanı'nda görev yapan Ersin İnankul, İGA Havalimanı İşletmesi Dijital Hizmetler ve Ticaret’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

İstanbul Havalimanı’nda üst düzey atama
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Mimarisi, alt yapısı, teknolojisi ve sunduğu yolculuk deneyimi ile açıldığı ilk yılda küresel hub olan İstanbul Havalimanı’nda Ersin İnankul, İGA Havalimanı İşletmesi Dijital Hizmetler ve Ticaret’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna atandı.

İGA Havalimanı İşletmesi'nden yapılan açıklamaya göre, IST Bilişim AŞ Genel Müdürü ve aynı zamanda İGA Havalimanı İşletme Grubunda Bilgi Teknolojileri’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ersin İnankul, “Dijital Hizmetler ve Ticaret’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı” pozisyonuna getirildi.

İGA Sistem, İcra Kurulu Üyesi görevini de yürütecek olan İnankul, İstanbul Havalimanı’nda yolculara sunulan havalimanı deneyiminin ticari açıdan da farklılaşması için çalışmalarını sürdürecek. Dijital havalimanı konseptinin önemli bir parçasını oluşturan yeni nesil akıllı ticaret platformlarının İstanbul Havalimanı'nda konumlandırılmasına liderlik edecek.

Lisans eğitimini Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan Ersin İnankul, sırası ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde bilişim ve yurt dışında finans eğitimi aldıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde MBA yüksek lisans programını tamamladı. Kariyerine bilgi teknolojileri alanında başlayan İnankul, TAV bünyesinde çeşitli pozisyonlarda yurt içi ve yurt dışında birçok havalimanında görev aldıktan sonra 2015 Mart ayı itibarıyla İGA bünyesinde profesyonel kariyerini sürdürme kararı aldı.

İstanbul Havalimanı’nın, inşaat aşamasından tam kapasite operasyona geçme sürecinde aktif rol oynayan İnankul, havalimanında proje yönetimi, teknolojik altyapı tasarımı ve özel havalimanı sistemleri geliştirme konularında önemli görevler üstlendi.

Evli ve 2 çocuk babası olan İnankul, 2018 yılında Dubai’de havacılık global CIO ve 2019 yılında Türkiye'de yılın CIO’su ödüllerini de almıştı.

Kaynak: AA

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İstanbul HavalimanıİGAErsin Inankul
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