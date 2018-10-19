İşte 15 yıldız kadın girişimci

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) “Proje 15 Kadın Girişimci Geliştirme Programı”nda son aşamaya yaklaşıldı. Program kapsamında düzenlenen girişimcilik kampına katılan 150 kadın girişimci arasından projeleri ile fark yaratan 15 kadın girişimci belirlendi. Her biri birbirinden özgün iş fikirleriyle öne çıkan bu 15 kadın girişimciye KAGİDER birçok alanda destek verecek.

KAGİDER’in (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) geçen yıl başlattığı “Proje 15 Kadın Girişimci Geliştirme Programı”nda bir aşama daha tamamlandı. Proje15’e yapılan başvurular arasından çeşitli eğitim ve değerlendirme süreçleri neticesinde projeleri ile fark yaratan 15 kadın girişimci seçildi.

15 yıldız girişimci, 16 Ekim Salı akşamı Lazzoni Hotel evsahipliğinde düzenlenen etkinlikle kamuoyuna tanıtıldı. Çeşitli desteklerin sağlanacağı 15 kadın girişimcinin özgün iş fikirleri genetikten tekstile, teknolojiden gıdaya kadar uzanan geniş bir yelpazede farklı alan ve sektörleri kapsıyor.

Proje15 kapsamında 15 bin kadın girişimciye uzaktan erişim, bin 500 kadın girişimciye KAGİDER Pusula platformu üzerinden online girişimcilik eğitimi imkânı sunulmuştu. Eğitimi tamamlayanlar arasından iş fikirleriyle öne çıkan 150 katılımcı iki gün süren kadın girişimcilik kampına alınmıştı. Kamp katılıcıları cirosu 1 milyon TL’nin altında olan ve şirketlerinin geçmişi henüz kritik baraj olan üç yılı doldurmamış kadın girişimcilerden oluştu. Katılımcıların iş fikirleri KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, KAGİDER Kurucu Başkanı Meltem Kurtsan, Prof. Dr. Şirin Tekinay, Ebru Dorman ve Mehmet Onarcan’dan oluşan Seçim Komitesi tarafından değerlendirildi.

Değerlendirme neticesinde seçilen 15 kadın girişimci, bir sene boyunca yatırımcıların karşısına çıkartılmak üzere hazırlanacak. 15 kadın girişimciye sunulacak olanaklar arasında melek yatırımcılar ve girişimcilik ekosistemi ile buluşturma, halkla ilişkiler desteği, altı ay süreyle KAGİDER üyelerinden mentorluk desteği ve alanında uzman KAGİDER üyelerinden oluşan Danışma Kurulu desteği yer alıyor.

Seçim Komitesi’nin değerlendirmesi sonucunda alfabetik sırayla; Aslı Semerci, Aycan Köktürk, Ayfer Tüfekçi, Ayşegül Abacı, Begüm Savaşan, Beril Turhan, Canan Akmanoğlu Bayrak, Ebru Gültekin Alkanat, Hande Dumrul, Hazel Topçu, Meryem Bozkurt Sıtkı, Nazlı Esen, Nazlı Karabulut, Özge Yücesoy ve Selda Güner Poyraz’ın özgün iş fikirleri desteklenmek üzere belirlendi.

Çok sayıda yıldız projenin kamuoyuna tanıtıldığı gecede bir konuşma yapan KAGİDER Başkanı Sanem Oktar şunları söyledi: “2017’de KAGİDER’in 15’inci yılı nedeniyle başlattığımız Proje 15’in planladığımız gibi ilerlemesinden mutluluk duyuyorum. Çok başarılı bir kamp süreci geçirdik ve birbirinden değerli, yaratıcı iş fikirlerini değerlendirdik. Zor oldu ama sonuçta 15 kadın girişimciyi belirledik. Bu, diğer fikirlerin desteklenmeye değer olmadığı anlamına gelmiyor. Bütün katılımcıların kamp sürecinden yararlandığını, deneyim ve bilgilerini artırdığını düşünüyorum. Projemiz kapsamında öngördüğümüz destekleri 15 girişimciye vereceğiz. Amacımız ülkemizde kadın girişimciliğinin güçlenmesine katkıda bulunmak olduğu kadar, ülkemiz için değer yaratacak iş modellerini ekonomimize sunmaktır.”

İŞTE 15 YILDIZ KADIN GİRİŞİMCİ!

ASLI SEMERCİ

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AYCAN KÖKTÜRK

MORİKUKKO

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AYFER TÜFEKÇİ

BABYACADEMY

BabyAcademy, okul öncesi dönemde çocukların gelişimini en üst seviyeye çıkarmak ve aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği temeli ve bilinci oluşturmak üzere oyun ve içerikler sunan bir mobil uygulamadır. Evde bulunan basit malzemelerle oynanan oyunlar, kısa videolar hâlinde sunuluyor ve çocuğun yaşı ve gelişim seviyesine uygun olarak, çocuğa özel bir gelişim planı halinde veriliyor. BabyAcademy’nin içerikleri, Altınbaş Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü işbirliğiyle hazırlanıyor.

AYŞEGÜL ABACI

DEFNE PELET

Defne Pelet, defne dallarını biyokütle enerjisine ve dolayısıyla yenilenebilir enerjiye dönüştürüyor.

Bunun için şirket merkezlerinin bulunduğu Hatay’ın sahip olduğu defne ağacı potansiyelini değerlendirerek, defne ormanlarındaki defne atıklarını yüksek sıcaklık ve basınç altında presleyerek, kalorisi yüksek çevre dostu, temiz ve güvenli bir biyokütle enerjisine dönüştürüyorlar.

BEGÜM SAVAŞAN

NAİLTRONİCS

Nailtronics şirketinin öncelikli hedefi Arttırılmış Gerçeklik (AR) ile oynanan oyun pazarına girerek pazarın ihtiyacı olan arayüzü temin etmek, devamında diğer sektörlere açılarak Türkiye'yi endüstri 4.0 yarışında ön saflarda temsil etmektir. Şu an üzerinde çalıştıkları ürün Nailtronic Commander adını verdikleri giyilebilir bir kumanda sistemidir. Bu kumanda sisteminin nihai hali takma tırnak görünümü ve kullanım kolaylığında olup, kendisine yüklendiği yazılımla beraber tüm elektronik cihazlara komut verebilme özelliğine sahip olacaktır. Doğrulanma çalışmaları bitmiş olan prototip, hali hazırda 16'ya kadar komut verebilmekte olup, hedef boyutlara küçültme çalışmaları devam etmektedir.

BERİL TURHAN

SHAMAN’S SECRET

Shaman’s Secret, doğaya ve doğal yaşamaya çok meraklı bir aileden gelen Kimyager Beril Turhan tarafından kurulmuştur. Çok değerli probiyotik ve prebiyotik kaynağı, lezzetli ve şifalı bir içecek olan Kombucha, Milattan Önceye dayanan geleneksel bir içecektir ve Uzak Doğu’da “Ölümsüzlük Eliksiri” olarak anılmaktadır. Shaman’s Secret Kombucha’lar geleneksel yöntemlerle üretilmekte ve en lezzetli haliyle tüketicilerine sunulmaktadır.

CANAN AKMANOĞLU BAYRAK

MANİBUX

Manibux, harçlık yönetim uygulaması ve ön ödemeli karttan oluşan bir cep telefonu aplikasyonu. Manibux ile 8-18 yaş aralığındaki çocuklara, anne babalarının akıllı telefonlarına yükleyecekleri uygulamayla kolayca ve güvenle harçlık gönderebilmelerini sağlanmaktadır. anne ve babalar, çocuklarının nerede, ne zaman ve ne kadar alışveriş yaptığını takip edebilirken çocuklar da kendi manibux uygulamalarıyla para yönetmeyi ve birikim yapmayı öğreniyor.

EBRU GÜLTEKİN ALKANAT

WALLABY TİŞÖRTÜ

Wallaby, ebeveyn ile yenidoğan arasında etkileşimi sağlayan ve bebeğin, çıplak göğüs üzerinde yüzüstü, dik ve yatay pozisyonda yerleştirilmesi ile tensel temasın sağlanması yöntemidir. Hem anne, hem de baba için tasarlanmış Wallaby tişört, bebeği ten teması ile mutlu eder. Pamuktan üretilmiş kumaşı ve hijyenik koşullarda yapılan üretimi ile bebeği sağlıkla kucaklar.

HANDE DUMRUL

KADINLARINELİNDEN.COM

Anadolu’daki kadın kooperatiflerinin ürettiği doğal gıdanın kullanıcılara ulaşmasını hedefleyen online bir alışveriş platformu. Kadinlerinelinden.com doğal ürünlere ulaşmakta sıkıntı yaşayan tüketiciyi bu zahmetten kurtarma ve kırsalda üretim yapan kadın üreticiler için de büyük bir online pazar oluşturma hedefliyor. Hali hazırda 80 üretici kadına da sürekli istihdam sağlayan platformun en büyük hedefi daha çok kadın üreticiyi bu platforma dahil edebilmek ve global pazarda “Biz De Varız!” diyebilmek.

HAZEL TOPÇU

THE SNACK HAUS

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NAZLI ESEN

TEA CO.

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NAZLI KARABULUT

GİRL BOSS NEW YORK ONLİNE KADIN AYAKKABI MARKASI

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ÖZGE YÜCESOY

GLORIES

Glories, ihtişamlı tarihten ilham alarak, Anadolu’nun ve dünyanın en seçkin aromalarını, geleneksel el ustalığıyla, orijinal kakao çekirdeklerinden gelen çikolata lezzetiyle harmanlıyor ve çok özel bir çikolata deneyimi sunuyor.

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