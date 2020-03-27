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İşte TOKKDER'in yeni yönetimi

TOKKDER’de yeni yönetim kurulu göreve başladı!.. İnan Ekici, yeniden TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı seçildi!..Başkan Yardımcıları ise Ayşegül Gülgör ve Özarslan Tangün oldu.

İşte TOKKDER'in yeni yönetimi
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Türkiye’de araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu konumunda bulunan Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Düzenlen toplantı kapsamında, iki yıl süresince görev yapacak yönetim kurulu belirlenirken, İnan Ekici yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları ise Ayşegül Gülgör ve Özarslan Tangün oldu.

Türkiye’deki araç kiralama kuruluşlarını aynı çatı altında toplayan Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), 20. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Genel Kurul kapsamında, iki yıl süresince görev yapacak olan TOKKDER yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri belirlendi. İlk kez 2018 yılında göreve gelen ve iki yıl boyunca Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı sürdüren İnan Ekici, yeniden TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları ise Ayşegül Gülgör ve Özarslan Tangün oldu.

Yeni dönemde görev yapacak olan TOKKDER Yönetim Kurulu; Otokoç Otomotiv CEO’su İnan Ekici, Garanti BBVA Filo CEO’su Ayşegül Gülgör, Enterprise Türkiye CEO’su ve Yönetici Ortağı Özarslan A. Tangün, TEB Arval Genel Müdür Yardımcısı C. Oğuz Petorak, ALD Automotive CEO’su Timur Kaçar, LeasePlan Türkiye CEO’su F. Türkay Oktay, Hedef Filo Yönetici Direktörü Önder Erdem, Oto Plan Yönetim Kurulu Başkanı H. Mürşit Unat ve TRİO Car Rental CEO’su İlhan Yılmaz’dan oluştu.

 

 

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TOKKDERİnan EkiciTüm Oto Kiralama Kuruluşları DerneğiBaşkan Yardımcıları Ise Ayşegül Gülgör Ve Özarslan Tangün Oldu.
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