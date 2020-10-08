iyzico’ya yeni CMO

Türkiye’de 50 binden fazla e-ticaret sitesinin ödeme alt yapısını sağlayan ve 2 milyondan fazla kullanıcıya Korumalı Alışveriş hizmeti sunan iyzico’da CMO görevine, Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG), Tezgâh Üstü Piyasalar (OTC) ve Telekomünikasyon sektörlerinde deneyimli olan Murat Büyükkucak getirildi. Boğaziçi Üniversitesi Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Büyükkucak, daha sonra London School of Economics’in Siyaset Bilimi Departmanı’nda yüksek lisans programını tamamladı. Büyükkucak son olarak, Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi’nde Pazarlama Direktörü olarak görev yapıyordu.

İş yaşamına Starcom Mediavest İstanbul’da Stratejik İletişim Planlama Sorumlusu olarak başlayan Murat Büyükkucak, ardından Kraft Foods Türkiye’de Marka Müdür Yardımcısı, The Coca-Cola Company’de Kıdemli Marka Müdür Yardımcısı ve Marka Müdürü, Novartis Consumer Health’de Marka Müdürü, British American Tobacco’da Kıdemli Marka Müdürü ve Marka Planlama ve Enformasyon Müdürü olarak görev yaptı.

2013 yılında Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi’ne “Büyük İşletmeler & Kamu” Segmenti’nden sorumlu Pazarlama Kıdemli Müdürü olarak katılan Büyükkucak, “Yarına Hazırım” lansmanında aktif olarak rol aldı ve 30’un üzerinde büyük işletmenin Vodafone İş Ortağım çatısı altındaki iletişim çalışmalarına liderlik etti. Büyük işletmelere ve kamuya özel “Dijitalleşme Endeksleri”nin ve Vodafone’un ilk Akıllı Şehir Crowd-sourcing projesi olan “Şehir Sizin” platformunun lansmanlarına imza attı. Büyükkucak, 2 sene boyunca 3.000’in üzerinde katılımcının ağırlandığı “Vodafone Dijital Dönüşüm Zirvesi”ni de hayata geçirdi ve segmentin pazar payının ve servis gelirlerinin büyümesine katkı sağladı.

Murat Büyükkucak, 2016’da Marka Stratejisi & Pazarlama İletişimi Kıdemli Müdürü olarak atandı ve Vodafone ana markasının, Bireysel ve Kurumsal İş Birimleri’nin iletişim stratejilerinin belirlenmesi ve hayata geçirilmesinin yönetimini üstlendi. Vodafone markasının “Ready?” çatısı altında yeniden konumlandırılmasına yön verdi ve dijitalleşme vizyonuna katkı sağlayan “İnterneti Seviyorum” projesini de başarıyla yönetti. Ardından Yeni Müşteri Kazanımı (Acquisition) Tribe’ında Segmented Squad Product Owner olarak görev yapan Büyükkucak, Red&Freezone ticari stratejilerinin ve ürün vizyonlarının belirlenmesi ve tüm lansman süreçlerinin yönetilmesi ile beraber Agile dönüşümüne liderlik etti.

iyzico ekibine katılmadan önce Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi’nde Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Büyükkucak, Kurumsal Pazarlamanın güçlü büyüme performansına önemli katkılar sağladı.

iyzico’nun dinamik ve inovatif çalışma ortamıyla fark yarattığını dile getiren Murat Büyükkucak, ekibe katılmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: “iyzico, takım kültürü ve çalışma sistemi başta olmak üzere pek çok konuda Türkiye’de başarılı bir örnek. Yönetim ekibinin başarılarını hayranlıkla takip ediyordum. Kısa sürede sektöründe öncü olabilmiş ve güven kazanmış bu ekibe dâhil olduğum için mutluluk duyuyorum. Genç ve dinamik bir ekiple çalışacak olmak heyecan verici. Türkiye’de finansal hizmetleri kullanıcı odaklı hale getirmek hedefimizle çalışmaya devam edeceğiz.”