Kadın avukat sayısı 2 kat arttı

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Türkiye genelinde kadın avukat sayısı, 2006-2016 arasında 2 kattan fazla artış gösterdi.

AA muhabirinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, 2006'da 38 bin 605'i erkek, 18 bin 947'si kadın olmak üzere toplam 57 bin 552 avukat yargı içerisinde yer aldı.

Geçen yılın verilerine göre ise Türkiye'de 57 bin 985'i erkek, 42 bin 476'sı kadın olmak üzere 100 bin 461 avukat görev aldı. Kadın avukatların oranı 2006'dan itibaren yaklaşık yüzde 124 oranında artış gösterirken, erkek avukatların oranı aynı dönemde yüzde 50 oranında arttı.

Avukatlık mesleğinde, kadın erkek oranı ele alındığında 2006'da yüzde 32,9 olan kadın oranı, geçen yıl yüzde 42,3'e yükseldi. Erkek avukat oranı ise yüzde 67,1'den yüzde 57,7'ye düştü.