Kadın ve çevre odaklı büyüme hedefliyor

DHL Supply Chain Türkiye, 2021 yılı için ajandasının ilk sırasına insan ve çevre odaklı büyümeyi aldı. Bu yılın iş hedefleri ve sonuçlarında olduğu kadar, çalışan yetkinlikleri açısından da büyüme ve dönüşüm dönemi olmasını hedefleyen DHL Supply Chain Türkiye, lojistik sektöründe insan kaynağı ve çevreyi odağa alan büyümeye liderlik ediyor.

DHL Supply Chain Türkiye'de Yüksek Değer; Kadın İstihdamı ve Kişisel Gelişim

Global lojistik sektörünün lider markası DHL’in, tedarik zinciri ve lojistik hizmetleri şirketi DHL Supply Chain Türkiye için kadın çalışan istihdamı ve çalışan gelişimi, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2021 yılında da firma ajandasının ilk sırasında yer alıyor. DHL Supply Chain Türkiye ve Ortadoğu CEO'su Orkun Saruhanoğlu, odaklarında yetenek kazanımıyla yarını kucaklamak anlayışının olduğunun altını çizerek, bugün kadın istihdam oranlarının %30 olduğunu belirtti. Bu rakam lojistik sektörü için iyi bir seviye olsa da, 2021 yılı sonunda bu oranı %35'e yükseltmeyi hedeflediklerini, 2023 yılında ise hedeflerinin %50 kadın istihdamı olduğunu vurguladı. Bünyelerinde yer alan Lojistik Akademi'nin yüksek standartlarda insan kaynağı yetiştiren eğitim ve gelişim araçlarıyla sektörde bu alanda bir ilki gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen Saruhanoğlu, çalışanların hem kişisel hem de profesyonel olarak gelişim ve dönüşüm içerisinde olmalarını önemsediklerinin bir kez daha altını çizdi.

2050 Hedefi; Hedef Sıfır Karbon Ayak İzi!

Dünyanın sonraki nesillere yaşanabilecek bir yer olarak kalması için, çevre dostu ve sürdürülebilir lojistik süreçleri sağlayan DHL Supply Chain Türkiye, depolarında kullanılan solar araç panelleriyle emisyon oranını düşürerek döngüsel ekonomiye doğru güçlü adımlarlar atıyor. DHL Supply Chain Türkiye ve Ortadoğu CEO'su Orkun Saruhanoğlu, 2025 yılında emisyon oranını %50 azaltmayı hedeflediklerine işaret ederek, 2050 yılında ise hedeflerinin "sıfır emisyon" olduğunu vurguladı. Saruhanoğlu, solar panellerin yanı sıra, taze ve donuk taşımalarında kullanılan araçların klima sistemlerinin, bekleme zamanlarında elektrikle çalıştırılarak %10-15 seviyesinde yakıt kullanımında azalma hedeflediklerini ve aynı seviyede karbon salınımını azaltmak adına depo altyapı revizyonlarını planladıklarını da sözlerine ekledi. Saruhanoğlu, DHL Supply Chain Türkiye olarak depoların yüksek enerji kullanılan bölümlerinde, yeni dijital teknoloji dönüşümüyle elektrik tüketiminde %30 seviyesinde azaltma sağlamayı başardıklarının altını çizdi.

Değişim Hızlanıyor; Dijital Dönüşüm

DHL Supply Chain'in 2021 ajandasında önemli başlıklardan biri de, dijital dönüşüm olarak dikkat çekiyor. Pandeminin, lojistik sektöründeki güncel dijital çalışmalara hız vererek sektörü birkaç yıl ileri taşıdığını belirten DHL Supply Chain Türkiye ve Ortadoğu CEO'su Orkun Saruhanoğlu, lojistik alanında süreçlere etki edeceği varsayılan trendlerin ivme aldığını belirterek, 2021 yılı bu alanda etkin bir rol oynayacaklarını vurguladı.