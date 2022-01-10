Kadın zirvesinde ödül almıştı genel sekreter yardımcısı oldu

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, 26 Temmuz 2019 tarihi itibariyle başladığı görevini, 1 Ocak 2022'de emekli olması nedeniyle bıraktı. Demir'in yerine birlikte çalıştığı Raylı Sistem Daire Başkanı Doç. Dr. Pelin Alpkökin vekaleten atandı. Alpkökin'in daire başkanlığı görevinin de devam edeceği öğrenildi. Alpkökin, Dr. Şengül Altan Arslan ile birlikte üst düzey yönetimde görev alan ikinci kadın genel sekreter yardımcısı oldu.

Doç. Dr. Pelin Alpkökin, 2020 yılı Kadın Girişimciler Ödülleri kapsamında ‘Topluma Katkı Sağlamak’ kategorisinde ödüle layık görülmüştü.

İşte ödüllü genel sekreterin jüri gerekçesi

Kariyer yolculuğunuzda ulaşım sektörünün her alanında göstermiş olduğunuz başarı, bu alana yönelik titiz çalışmalarınızın ne denli kıymetli olduğunun bir göstergesini oluşturuyor. Güçlü duruşunuzla genç kadınlarımızın iş yaşamının her alanında varlık gösterebilecekleri, yükselebilecekleri ve liderlik yapabilecekleri ile ilgili rol model oluşturuyorsunuz.

Tüm bu çabalarınızı dikkate alan jüri üyeleri, Rol model kişiliğinizle kadınlarımızın topluma kazandırılmasında önemli bir rol üstlendiğiniz için, sizi oybirliği ile ‘Topluma Katkı Sağlamak’ kategorisinde ödüle layık gördü.



