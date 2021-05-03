Kadrosu güçlendi

Temizlik kağıtları, enerji ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren, Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Lila Group’un İnsan Kaynakları Direktörü Tuba Sütlü, Boyahane Tesisi Üretim Müdürü ise Serdar Kaya oldu.

Faaliyet gösterdiği sektörlerdeki yeni yatırımları ile büyüme hedefleri de artan Lila Group, alanında uzman isimleri de bünyesine katmaya devam ediyor. Grup son olarak Tuba Sütlü ve Serdar Kaya ile yollarını birleştirdi.

Tuba SÜTLÜ

Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü’nden mezun olan Tuba Sütlü, yüksek lisans eğitimini ise aynı üniversitede Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Bölümü’nde tamamladı.

Kariyer hayatına Dışbank'da Uzman olarak başlayan Sütlü daha sonra Workcube E-İş Sistemlerinde İnsan Kaynakları Danışmanı olarak görev yaptı. Sütlü 2008-2013 yılları arasında Arçelik’de sırasıyla Organizasyonel Gelişim Uzmanı ve Gelişim & Yetenek Yönetimi Kıdemli Uzmanı olarak görev aldıktan sonra Enocta’da İnsan Kaynakları Müdürü olarak kariyerine devam etti. Tuba Sütlü,2013 yılında Ford Otomotiv ’de sırasıyla İnsan Kaynakları Planlama ve Organizasyonel Gelişim Ekip Lideri ile Ürün Geliştirme İnsan Kaynakları Ekip Lideri olarak kariyerine devam etti. Sütlü son olarak Beyçelik Holding’ de İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim Müdürü görevlerini yürüttü.

Serdar KAYA

1971 Bingöl doğumlu olan Serdar Kaya, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde Kimya Lisans Bölümünden 1992 yılında mezun olmuştur. Kariyer hayatına Asya Meyve Suyu İşletmesinde Laboratuvar şefi olarak başlayan Kaya, askerlik görevinin ardından 1995 yılında Tekirdağ’a yerleşerek Tekstil Sektöründe İplik Boya, Kumaş Boya, Baskı işletmelerinde farklı kademelerde 26 yıl görev aldı. Şu anda Lila Group Boyahane Üretim Müdürü olan Serdar Kaya evli ve 2 çocuk sahibi.

Lila Group Hakkında

Kökleri 100 yıl öncesine dayanan ve tekstil, enerji, kâğıt üretim ve hızlı tüketim alanlarında faaliyetlerine devam eden Lila Group, yüzde yüz yerli sermaye ile 2007 yılında Çorlu’da hijyenik temizlik kağıtları faaliyetini başlattı. Hijyenik temizlik kâğıdı üretimine Çorlu’da 170 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 240 bin metrekarelik bir alanda, yıllık 220 bin tonluk üretim kapasitesi ile devam eden Grup, sektörde aynı kampüste üretim yapan tam entegre tesisler içinde kapasitesiyle Avrupa’nın en büyük oyuncularının başında gelmektedir. Türkiye’deki kullanıcılarına Sofia, Maylo, Berrak ve Nua markaları tuvalet kağıdı, kağıt havlu, mendil ve peçete gibi ürünlerle ulaşan Lila Group, 5 kıtada 80’i aşkın ülkeye yarı mamul ve mamul ihracatı yaparak ülke ekonomisi için katma değer sunuyor. Grup, kağıt üretim tesisi ile aynı kampüs içinde yer alan 20 bin metrekarelik boyahane tesisi ile tekstil sektöründe de faaliyet gösteriyor.