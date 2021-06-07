KalDer Başkan Yardımcısı seçildi

Genveon İlaç Genel Müdürü Erhan Baş, çağdaş kalite felsefesinin Türkiye’de etkinlik kazanması ve yaygınlaştırılması amacıyla 1991 yılında kurulan KalDer’in (Türkiye Kalite Derneği) Başkan Yardımcılığına seçildi. KalDer’in çalışma hayatında eşitlik ve etik ilkelerinin yayılımına önem veren örnek bir STK olduğunu belirten Erhan Baş, “Yeni dönemde toplumsal cinsiyet eşitliğine ve ülkemiz kalite standartlarını üst noktaya çıkarmak için daha çok çalışacağız” dedi.

Geniş ürün portföyü ile insanların hayatına dokunan Genveon İlaç’ın Genel Müdürü Erhan Baş, Türkiye Kalite Derneği'nin (KalDer) genel kurul toplantısında yapılan oylama ile derneğin Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. Farklı sektörlerden bine yakın kuruluşu temsilen; bin 351'i asil, 491'i fahri, 44'ü öğrenci olmak üzere, bin 886 üyesi bulunan derneğin Başkan Yardımcılığı görevini 2 yıl üstlenecek olan Baş, yeni dönemde amaçlarının “mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek Türkiye’nin rekabet gücünü ve refah düzeyini artırmak” olduğunu söyledi.

“Önceliğimiz “mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürmek olacak”

Dernek Başkan Yardımcılığına seçilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti belirten Erhan Baş, “Derneğimiz, Türkiye’nin iş dünyasına yön veren başarılı kuruluşların temsilcilerinden oluşuyor ve sektör ayırt etmeksizin tüm paydaşlarımıza ve insan hayatına son derece önemli katkılar sağlıyor. Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek Türkiye’nin rekabet gücünü ve refah düzeyini artırmak adına öncü çalışmalara imza atan dernekteki yeni görevimle birlikte; kalite çalışmaları deneyimimi paylaşarak sektörlerin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyorum. 25 yıl boyunca mükemmellik kültürü üzerine çalışmış ve daha önce ülkemizde birçok ödül almış, Avrupa’da da kalite büyük ödülü almış bir kuruluşu yönetmiş bir kişi olarak, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”nı da odağıma alarak, bilgi birikimimi tüm ekosistemimize aktarabilmek ve katkı getirmek amacındayım.”

Erhan Baş kimdir?

İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olan Erhan Baş, yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Sonrasında Boğaziçi Üniversitesi İş İdaresi Programı’nı ve Marmara Üniversitesi Stratejik İşletme Yönetimi Programı’nı bitiren Baş, Harvard Business School’da Genel Müdürlük, London Business School’da Senior Executive Programme ve Wharton Business School’da Executive Development Programme eğitimi aldı.

1990 yılında ürün müdürü olarak başladığı ilaç sektörü kariyerine, 30 yıl boyunca çeşitli kademelerde yönetici olarak devam etti. 16 yıl Bilim İlaç Genel Müdürlüğü görevini yürüten Baş, hâlen Genveon İlaç Genel Müdürü görevini sürdürüyor. 1978-1984 yılları arasında Beşiktaş Basketbol A Takımı’nda profesyonel olarak basketbol de oynayan Baş, şimdi olduğu gibi geçmişte de birçok sivil toplum kuruluşunda görev aldı. 2012-2016 yılları arasında da Kalder’in yönetim kurulunda yer aldı.