Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Çin'de ilgi gördü
Çin'de ilgi gördü
Bayilik için sıradalar
Yatakta satış rekoru
130. yılını kutluyor
130. yılını kutluyor
Atık ithalatı azalmalı
Atık ithalatı azalmalı
İşte ağrının nedeni
İşte ağrının nedeni

KalDer Başkan Yardımcısı seçildi

KalDer’in çalışma hayatında eşitlik ve etik ilkelerinin yayılımına önem veren örnek bir STK olduğunu belirten Erhan Baş, “Yeni dönemde toplumsal cinsiyet eşitliğine ve ülkemiz kalite standartlarını üst noktaya çıkarmak için daha çok çalışacağız” dedi. 

KalDer Başkan Yardımcısı seçildi
banner17

Genveon İlaç Genel Müdürü Erhan Baş, çağdaş kalite felsefesinin Türkiye’de etkinlik kazanması ve yaygınlaştırılması amacıyla 1991 yılında kurulan KalDer’in (Türkiye Kalite Derneği) Başkan Yardımcılığına seçildi. KalDer’in çalışma hayatında eşitlik ve etik ilkelerinin yayılımına önem veren örnek bir STK olduğunu belirten Erhan Baş, “Yeni dönemde toplumsal cinsiyet eşitliğine ve ülkemiz kalite standartlarını üst noktaya çıkarmak için daha çok çalışacağız” dedi. 

Geniş ürün portföyü ile insanların hayatına dokunan Genveon İlaç’ın Genel Müdürü Erhan Baş, Türkiye Kalite Derneği'nin (KalDer) genel kurul toplantısında yapılan oylama ile derneğin Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. Farklı sektörlerden bine yakın kuruluşu temsilen; bin 351'i asil, 491'i fahri, 44'ü öğrenci olmak üzere, bin 886 üyesi bulunan derneğin Başkan Yardımcılığı görevini 2 yıl üstlenecek olan Baş, yeni dönemde amaçlarının “mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek Türkiye’nin rekabet gücünü ve refah düzeyini artırmak” olduğunu söyledi.

“Önceliğimiz “mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürmek olacak”

Dernek Başkan Yardımcılığına seçilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti belirten Erhan Baş, “Derneğimiz, Türkiye’nin iş dünyasına yön veren başarılı kuruluşların temsilcilerinden oluşuyor ve sektör ayırt etmeksizin tüm paydaşlarımıza ve insan hayatına son derece önemli katkılar sağlıyor. Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek Türkiye’nin rekabet gücünü ve refah düzeyini artırmak adına öncü çalışmalara imza atan dernekteki yeni görevimle birlikte; kalite çalışmaları deneyimimi paylaşarak sektörlerin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyorum. 25 yıl boyunca mükemmellik kültürü üzerine çalışmış ve daha önce ülkemizde birçok ödül almış, Avrupa’da da kalite büyük ödülü almış bir kuruluşu yönetmiş bir kişi olarak, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”nı da odağıma alarak, bilgi birikimimi tüm ekosistemimize aktarabilmek ve katkı getirmek amacındayım.”

Erhan Baş kimdir?

İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olan Erhan Baş, yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Sonrasında Boğaziçi Üniversitesi İş İdaresi Programı’nı ve Marmara Üniversitesi Stratejik İşletme Yönetimi Programı’nı bitiren Baş, Harvard Business School’da Genel Müdürlük, London Business School’da Senior Executive Programme ve Wharton Business School’da Executive Development Programme eğitimi aldı.

1990 yılında ürün müdürü olarak başladığı ilaç sektörü kariyerine, 30 yıl boyunca çeşitli kademelerde yönetici olarak devam etti. 16 yıl Bilim İlaç Genel Müdürlüğü görevini yürüten Baş, hâlen Genveon İlaç Genel Müdürü görevini sürdürüyor. 1978-1984 yılları arasında Beşiktaş Basketbol A Takımı’nda profesyonel olarak basketbol de oynayan Baş, şimdi olduğu gibi geçmişte de birçok sivil toplum kuruluşunda görev aldı. 2012-2016 yılları arasında da Kalder’in yönetim kurulunda yer aldı.

banner18
İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Genveon İlaç Genel MüdürüErhan BaşKalDer Başkan Yardımcısı OlduGenveon İlaç Genel Müdürü Erhan Baş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1