Kariyer yapıp anne de olmak isteyenler için yazdı

Çiğdem Kayalı yazıyor - 4 sene önce Microsoft Türkiye pazarlama ekibinde çalışırken yeni ürünümüz için basın lansmanı düzenleyecektik. Her türlü hazırlık yapılmış, büyük günü bekliyorduk. Pek çok lansman yapmama rağmen, içimde yeni çocuğumuzu tanıtmanın heyecanı vardı. Bir gece önce son hazırlıklarıma bakarken oğlum Emre benden sabah için pancake yapmamı istedi. Ertesi sabah lansman sebebi ile yoğunum, erken çıkmam gerekiyor ama o kadar içten istedi ki kıramadım. Sabah erkenden kalktım, pancake hazırladım. Sabah Emre ve küçük kardeşi Kerim erkenden kalktı. Heyecanla kahvaltı sofrasına oturdular. Pancake pişirdim ve çocuklar büyük bir gülümseme ile kahvaltının tadını çıkardılar. Onların mutluluğu günümün iyi geçmesi için içimi ısıtan enerjiyi vermişti bana. Çocukları okula gönderdikten sonra hızlıca hazırlanıp lansman yapacağımız otelin yolunu tuttum. Yolda açılış konuşmamı düşünüyordum. Acaba pancake hikayem ile mi başlasaydım?

Sık sık üniversite öğrencileri ile seminerlerde buluşuyorum. Pandemi dönemi ile beraber tüm seminerler online yapılmaya başlandı. Bu dönemde gençlere destek olmak amacı ile takvimim uygun olduğunca gelen davetleri kabul ediyorum. Seminerlerde dijital dönüşüm, yeni teknolojiler, yeni meslekler ve fırsatları konuşuyoruz. Sohbetin bir yerinde benim kariyer yolculuğumdan söz açılıyor ve gençlerle içten soru cevap yapıyoruz. Bu sohbetler sırasında pek çok kez konu döndü dolaştı, anne ve kadın mühendis olmama geldi. Merak ettikleri konu nasıl hem anne olup, hem bilişim sektöründe kariyer basamaklarını tırmandığım… Nasıl oluyorda yoğun bir tempo ile çocuklarımı büyütebildiğim… Tahmin edebileceğiniz gibi bu sorular kız öğrencilerden geliyor. Bilişim sektörü çok yoğun, çok çalışmam gerekiyor, ileride anne olacağım, başka sorumluluklar yükleneceğim, nasıl hem evi hem de işi idarebileceğim soruları kafalarından geçiyor. Yıllar önce bilgisayar mühendisliği bölümünü kazanınca ailem sevincime ortak olmuştu. Ama birkaç kişi ‘Neden bilgisayar mühendisi olacaksın? Mezun olunca ne yapacaksın, çalışacak mısın? Evine nasıl vakit ayıracaksın?’ diye sormuştu. Hayatımda ilk kez bu soruları duymuş, hiç de bir anlam verememiştim. Tabi ki mezun olunca bilişim sektöründe çalışacağım, bunun için bu bölümde okumak istiyordum. Teknoloji alanındaki yenilikler beni heyecanlandırıyordu. Aradan yıllar geçmesine rağmen maalesef gençlerimize bu sorular sorulmaya devam ediyor, kafalarında bu kalıplar oluşuyor ve gençler hayatlarının baharında kariyerlerine bu kalıplarla şekil veriyorlar. Artık bu soruların sonu gelmeli… Soru gelse de gençler hayallerinin peşinden, yollarına bildikleri gibi devam edebilmeli.

Benim hayat gayem gençlerimize ilham vermek, ilham almak, bilgi birikimlerimle onların yolunu aydınlatmak. İş hayatında gençlerimizin rol model olabilecek pek çok başarılı, güçlü kadın var. Biz yaptık, siz de yapabilirsiniz! Süper anne, süper çalışan, süper kadın olmaya çalışmayın. Kendiniz olun, denge yakalamaya çalışın, kendinize vakit ayırmayı unutmayın. Eşinizle omuz omuza bu hayat yolculuğundasınız. Tüm sorumluluğu tek başınıza üstlenmenize gerek yok. Alabildiğiniz her alanda yardım almaya çalışın. Hayallerinize set vurmayın.

Kariyer de yapabilirsiniz, pancake de!..

Not : Çigdem Kayalı Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitiminin ardından kariyerine NCR Corporation’de IT uzmanı olarak başladı. Çiğdem Kayalı,

1 yıl çalıştığı Unilever’in ardında 1997 yılında Microsoft Türkiye ailesine katıldı.