Kariyer.net açıkladı: Sahurda rekor başvuru - Kariyer.net, dokuz yıldır her ay düzenli olarak açıkladığı İstihdam Endeksi ile istihdam piyasasına yönelik verileri açıkladı.. Sahur saatlerinde 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı.

GAZETE EKONOMİ - Türkiye’nin en büyük online istihdam platformu olarak bilinen Kariyer.net tarafından yayınlanan İstihdam Endeksi’nin Mayıs 2018 verilerine göre; yeni iş ilanı sayısı 21.348 olarak gerçekleşti. Yeni iş ilanlarında bir önceki aya göre yüzde 7, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 18 artış yaşandı. Artışın geçtiğimizin yılın ve sezonsallığın üzerinde gerçekleşmesi güven verdi.



Ramazan ayına yönelik yapılan değerlendirmede, iş başvurularının özellikle sahur saatlerinde ve sahurun bitiminde yapıldığı görüldü. Saat 02.00’de yapılan iş başvuruları bir önceki aya göre yüzde 65 saat 03.00 ’te yapılan başvurular ise yüzde 154 oranında arttı. Saat 04.00 ’te, sahurun bitiminde yapılan iş başvurularının ise yüzde 250 arttığı ortaya çıktı. Ramazanla birlikte akşam saatlerinde yapılan başvurular ise iftar nedeniyle azaldı. Saat 20.00’de yapılan başvurularda bir önceki aya göre yüzde 22, saat 21.00’de yapılan başvurularda ise yüzde 15’ lik düşüş yaşandı.



Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, “İstihdam piyasası, Ramazan ayında da hareketliliğini sürdürdü”



Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, İstihdam Endeksi Mayıs 2018 sonuçlarına yönelik şu açıklamayı yaptı: “İstihdam Endeksi’ nin Mayıs verileri, Ramazan ayında canlılığın devam ettiğini gösteriyor. Yeni ilan sayısının bir önceki aya göre yüzde 7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18 oranında artması istihdam piyasası için umut verici bir gelişme. Bu veri ayrıca güncel istihdam piyasasında negatif bir iklimin olmadığını da gösteriyor. Devam eden teşvikler ile üniversiteden yeni mezun olan adaylara yönelik programların Mayıs ve Haziran aylarında açılması; bu hareketliliğin arkasındaki nedenlerden bazıları. Diğer yandan Turizm sektöründeki canlılık, yaz sezonu öncesi Muğla ve Antalya’da ki turizm işletmelerinin istihdam eksiklerini tamamlamak istemesiyle Mayıs ayında da devam etti. Gıda, Hizmet ve Perakende sektörleri de ivme kazanan sektörler arasında yer aldı. Kariyer.net olarak İstihdam Endeksi kapsamında sadece ilan sayıları üzerinden değil; her ay işlediğimiz 10 milyona yakın iş başvurusu üzerinden de değerli iç görüler elde ediyoruz. Mayıs ayını incelediğimizde Ramazan ayının gelişinin iş başvurusu davranışını da etkilediğini, iş değiştirmeyi düşünen adayların sabaha karşı, sahur saatinde 1.5 milyon başvuru yaptığını görüyoruz.”



Eğitimli adayların iş arayışı artıyor



Başvuru yapan adayların eğitim durumuna bakıldığında, bir yıl önceye göre üniversite mezunu ve doktoralı adayların başvurularının arttığı ortaya çıktı. Nisan ayına göre en yüksek başvuru yapanların üniversite seviyesindeki adaylar olduğu görüldü. İkinci sırada yüksek lisans seviyesindeki adaylar, üçüncü sırada ise ön lisans seviyesindeki adaylar yer aldı.

Bir önceki aya göre başvurulan ilan sayısı en fazla artan mühendislik pozisyonu Satın Alma Mühendisi (+%14) oldu. Bu pozisyonu yüzde 12 artış oranıyla Tekstil Mühendisi, yüzde 8 ile de Çevre Mühendisi pozisyonu izledi.



Muğla’da istihdam piyasası canlılığını koruyor



Mayıs ayında ilan sayısı en fazla olan ilk 10 şehre ilişkin yapılan değerlendirmede, Muğla’nın geçen yılın aynı ayına göre en çok artış yakalayan şehir olduğu ortaya çıktı. Bodrum, Marmaris gibi Türkiye’nin önemli turistik beldelerini barındıran Muğla’daki işlere yapılan başvurularda, bir yıl önceye göre yüzde 42’lik bir artış kaydedildi. Muğla’nın ardından yüzde 34’le İzmir, yüzde 33’le Tekirdağ, yüzde 32 ile Kocaeli’ de artış görüldü.



Turizm sektörü hareketliliğini korudu



Mayıs ayında geçen yıla göre tüm sektörler iş alımlarını artırdı. Tekstil sektörü Mayıs’ta da liderliğini korurken, en çok artış yakalayan yüzde 41 ile Turizm oldu. Turizm sektörünü, yüzde 34’le Gıda, yüzde 31’le Hizmet sektörleri takip etti. En çok ilan yayınlanan ilk 10 sektör arasında geçen aya göre en çok artış yakalayan sektör ise yüzde 7 ile Perakende sektörü oldu.



Çağrı Merkezi Elemanına ihtiyaç arttı



Mayıs ayında en çok eleman aranan ilk 10 pozisyona bakıldığında; Satış Temsilcisi pozisyonunun ilk sırada yer aldığı ortaya çıktı. Bu sıralamada yer alan ilk 10 pozisyon arasında, bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 6 ile Tekniker pozisyonunda yaşandı. Geçen yıla göre en yüksek değişim ise yüzde 40 artışla Çağrı Merkezi Elemanı pozisyonda görüldü.



Eczane Elemanı pozisyonuna ihtiyaç artıyor



Kariyer.net’in mavi yaka istihdam piyasasına yeni bir soluk getiren ve bugüne kadar 1,5 milyondan fazla kişi tarafından indirilen mobil uygulaması İşin Olsun’ un verilerine göre, Mayıs ayında uygulama içerisinden en çok başvuru alan pozisyonlar sırasıyla Sekreter, Garson, Temizlik Görevlisi, Çağrı Merkezi Elemanı ve Kasiyer oldu. Telefonla en çok başvuru alan pozisyonlar ise Garson, Sekreter, Temizlik Görevlisi, Şoför/Sürücü ve Vasıfsız Eleman olarak sıralandı. Yayınlanan yeni iş ilanlarına bakıldığında; üstte bahsedilen popüler pozisyonların arasına Eczane Elemanı pozisyonunun da eklendiği görüldü.