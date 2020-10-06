KFC Türkiye ondan sorulacak

30 yılı aşkın süredir Türkiye’deki tavuk severleri 11 baharatlı gizli tarifiyle hazırlanmış tavukları ile buluşturan KFC Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Feliks Boynuinceoğlu oldu. Perakende sektöründeki uzun yıllara dayanan tecrübesi ve operasyonel bilgi zenginliğine sahip Boynuinceoğlu, KFC’nin Türkiye’deki tüm faaliyetlerinden sorumlu olacak.

Türk halkını 30 yıldır parmak ısırtan lezzetteki tavuklarıyla buluşturan KFC Türkiye’nin yeni Genel Müdürü görevini Feliks Boynuinceoğlu üstlenecek. Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olan Boynuinceoğlu, iş hayatına 2002 yılında PepsiCo’da “Satış Geliştirme Uzmanı” olarak başladı. Ardından JTI’da “İç Denetim Sorumlusu” olarak görev aldı. MBA eğitimiyle eş zamanlı olarak yürüttüğü iş hayatında 2006 yılında Starbucks “Operasyon Servisleri Müdürü” göreviyle perakende sektörüne geçiş yapan Feliks Boynuinceoğlu, 2011 yılında aynı markanın “Operasyon Müdürü” olarak terfi etti. 2013 yılında CGV Mars Sinema Grubu’na “Perakende Direktörü” olarak geçiş yapan ve 2014-2016 yılları arasında aynı şirkette “Perakende ve Pazarlama Direktörü” görevini yürüttü. Feliks Boynuinceoğlu, 2016 yılından bu yana McDonalds’da “Operasyon Direktörü / COO” görevini sürdürüyordu.

KFC Hakkında:

Yum! Brands markası olan KFC, başarılarla dolu uzun tarihi ve yenilikçi yaklaşımıyla dünya çapında bir tavuk restoranı zinciridir. KFC’nin hikayesi 80 yıl önce Albay Harland Sanders’ın 11 baharatlı gizli tarif ve kendine özgü pişirme tekniğini geliştirmesiyle başladı. KFC, bugün hala kurucusunun miras bıraktığı parmak ısırtan lezzetini koruyor; ilk günkü tarif ve pişirme yöntemiyle hazırlanan benzersiz tavuklarını dünyanın 135 ülkesinde ve 23 binden fazla noktada, her gün milyonlarca tavuk severle buluşturuyor.

Türkiye’deki ilk restoranını 1989 yılında açan KFC, İŞ Gıda A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteriyor. 30 ilde, 3000’e yakın çalışanıyla 140’tan fazla restoranda hizmet veren KFC Türkiye, misafirlerini parmak ısırtan lezzetlerle buluşturuyor ve her geçen gün büyümeye devam ediyor.

KFC’nin parmak ısırtan lezzetinin sırrı yerli üretim tavukların 11 baharatlı gizli tarif ile mutfağındaki usta şefler tarafından günlük olarak hazırlanmasıdır. KFC bu özelliğiyle klasik fast-food zincirlerinden tamamen ayrılıyor.