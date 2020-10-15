Lastik devine iki kadın direktör atandı

Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin, Türkiye operasyonlarında önemli değişikliklere imza attı. Üst düzey iki atamanın gerçekleştiği Michelin Türkiye’de, Gözde Alpaslan Pazarlama Direktörlüğüne, Pınar Erçal ise İnsan Kaynakları Direktörlüğüne atandı.

Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin, Türkiye’deki pazarlama ve insan kaynakları operasyonlarında önemli değişiklikler hayata geçirdi. İki üst düzey atamanın gerçekleştiği Michelin Türkiye’de, pazarlama direktörlüğü görevini Gözde Alpaslan üstlenirken; İnsan Kaynakları Direktörü ise Pınar Erçal oldu.

Gözde Alpaslan, Pazarlama Direktörü olarak atandı

Gerçekleştirilen atama ile Nisan ayı itibariyle Michelin’in Türkiye’de pazarlama faaliyetlerinin başına geçen Gözde Alpaslan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Ardından Harvard Üniversitesi’nde Uluslararası Kamu Yönetimi üzerine master yaptı. Kariyeri boyunca farklı sektörlerin pazarlama stratejilerine yön veren Gözde Alpaslan, bundan sonra Michelin Türkiye’nin pazarlama faaliyetlerini yürütecek.

Pınar Erçal, İnsan Kaynakları Direktörü olarak atandı

Michelin Türkiye İnsan Kaynakları Direktörlüğüne getirilen olan Pınar Erçal ise, Marmara Üniversitesi’nde ekonomi lisansının ardından Galatasaray Üniversitesi’nde Lojistik ve Pazarlama Yönetimi yüksek lisansını tamamladı. Michelin Türkiye’de son olarak Lojistik Müdürü olarak görev alan Erçal, haziran ayı itibariyle İnsan Kaynakları Direktörü olarak atandı.