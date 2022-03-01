Lastik devininin başına geldi

Kordsa’da 2017’den beri CEO’luk görevini yürüten Ali Çalışkan, koltuğunu Asya Pasifik bölgesinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özgür Yıldırım’a devredecek. Yıldırım, yeni görevine 1 Nisan 2022 itibariyle başlayacak.

Lastik güçlendirme ve kompozit malzemeler pazarlarının global oyuncusu olan Kordsa’ya 2017 yılından bu yana CEO olarak liderlik eden Ali Çalışkan 1 Nisan 2022 itibariyle Sabancı Üniversitesi’ne Genel Sekreter olarak atanmıştır. Ali Çalışkan aynı zamanda Kordsa Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alacaktır.

Kordsa’da CEO’luk görevini halen Asya Pasifik bölgesinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan İbrahim Özgür Yıldırım devralıyor.

Ali Çalışkan ve İbrahim Özgür Yıldırım’a yeni görevlerinde başarılar dileyen Kordsa Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Alemdar görev değişikliğiyle ilgili olarak şunları dile getirdi:”36 yılı aşkın süredir Kordsa’da bir çok pozisyonda bulunan ve Ali Çalışkan, Kordsa’nın gerek lastik güçlendirme alanında dünya lideri olmasında, gerekse yeni iş alanlarına açılmasında etkin liderlik rolü gerçekleştirmiştir. İbrahim Özgür Yıldırım da operasyon, inovasyon ve pazar geliştirme alanlarındaki başarıları ve tecrübesi ile dünya lideri bir ileri malzeme şirketi olması yolunda şirketimize liderlik edecek. Her iki yöneticimize de tüm katkıları için teşekkür ediyorum. Vizyonları ve deneyimleri ile yeni görevlerinde de başarılarını artarak sürdüreceklerine yürekten inanıyorum.”

İbrahim Özgür Yıldırım kimdir?

İbrahim Özgür Yıldırım, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde lisans ve Sabancı Üniversitesi MBA eğitimine sahiptir. 1998 Sabancı Topluluğuna katıldı. Kordsa – Sakosa birleşmesi sonrasında Teknik Müdürlük ve Üretim Müdürlüklerinde çeşitli görevler aldıktan sonra 2007 yılında Teknik Müdür olarak atandı. 2008-2013 yılları arasında kariyerine Arge Merkezinde Yeni Ürün ve Proses Geliştirme Departman yöneticisi olarak devam etti. 2013’te Teknoloji ve Pazar Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı olarak İcra Kuruluna katılan Yıldırım, Kordsa’da inovasyon kültürünün gelişiminde rol aldı. 2014 yılından itibaren Kordsa’da İnşaat ve Kompozit İş Birimlerinin kurulmasına katkılar sağlayan Yıldırım, Türkiye’de kompozit alanındaki Sanayi-Üniversite iş birliğinin modeli olan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nin (KTMM) kurulmasına Kompozit İş Birimi Lideri olarak katkıda bulundu. 2017 yılından bu yana sırasıyla Güney Amerika; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ve Asya Pasifik’ten sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı rollerini üstlendi.

Kordsa’da ve sektörde önemli deneyimlere sahip Yıldırım, çalıştığı süre boyunca stratejik iş kollarında şirketin inovasyon ve teknoloji liderliği hedefine büyük katkı sağladı. İbrahim Özgür Yıldırım yeni görevlendirmeyle 1 Nisan 2022’de Kordsa’nın CEO’su olacak.