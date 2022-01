Leasing'e yeni genel müdür

Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye’nin iştiraki ING Leasing’de üst düzey bir atama gerçekleşti. ING Türkiye Tüzel Bankacılık Direktörü olarak görev yapan Hüsniye Ulu, 1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ING Leasing Genel Müdürü ve ING Leasing Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Hüsniye Ulu yeni görevinde, dijital leasing ürününün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına, bu stratejiyi destekleyecek şirket fonlama imkanlarının çeşitlendirilmesine, ING Türkiye ve ING Leasing arasındaki sinerjinin daha da artırılmasına liderlik edecek.

Finans sektöründeki deneyim ve bilgi birikimiyle Hüsniye Ulu, dijital leasing ürününün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına, bu stratejiyi destekleyecek şirket fonlama imkanlarının çeşitlendirilmesine, ING Türkiye ve ING Leasing arasındaki sinerjinin daha da artırılmasına liderlik edecek.

1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde işletme üzerine lisansını tamamlayan Hüsniye Ulu, yüksek lisansını Özyeğin Üniversitesi’nde MBA alanında yaptı. Ulu, halen Sabancı Üniversitesi’nde finans alanında yüksek lisans programına devam ediyor. İş hayatında 25 yıllık deneyime sahip Hüsniye Ulu, şube müdürlüğü, Ege ve İstanbul Anadolu Yakası Bölge Müdürlükleri olmak üzere ING Türkiye bünyesinde 15 yılı aşkın süredir birçok kritik rolde görev aldı. Hüsniye Ulu, son olarak 2017 yılından bu yana ING Türkiye Tüzel Bankacılık Direktörlüğü görevini yürütüyordu.

ING Türkiye Hakkında:

Faaliyetlerini ING Grubu’nun, insanların özel ve iş hayatlarında bir adım önde olmalarını mümkün kılma amacıyla gerçekleştiren ING, Türkiye'nin lider dijital kurumu olma hedefiyle bankacılık sektörü ve özellikle dijital bankacılıkta öncü adımlar atıyor. Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek amacıyla faaliyet gösteren ING Türkiye, yeni marka yolu “sen hayatını yaşa” kapsamında “Bankacılığa daha az, hayata daha çok zaman” söylemiyle ilerliyor. Lider tasarruf bankası olma hedefini destekleyecek şekilde toplumsal yatırımlara da imza atan ING, bu anlayışla Turuncu Damla sosyal sorumluluk programını ve Türkiye Tasarruf Eğilimleri araştırmasını yürütüyor. Cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalar da gerçekleştiren ING, kurum içinde öncü insan kaynakları uygulamalarına imza atarken, kurum dışında da ilham veren kadınları destekliyor. ING aynı zamanda Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkıda bulunma hedefiyle Dijital Öğretmenler ve Gelecek için Teknoloji Akademisi projelerini yürütüyor. ING Türkiye, Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu, TÜSİAD STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics/Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Çalışma Grubu ve Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu üyesi ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri - WEPs imzacısı.

ING Grubu Hakkında:

Güçlü bir Avrupa temeline sahip, dünya çapında bir finansal hizmetler şirketi olan ING Grubu, bankacılık faaliyetlerini ING Bank AŞ şirketi üzerinden yürütüyor. İnsanları güçlendirerek özel ve iş hayatlarında bir adım önde olmalarını sağlamayı amaçlayan ING Grubu, 40’tan fazla ülkede 57 bin çalışanıyla bireysel ve kurumsal bankacılık hizmetleri sunuyor. ING Grubu hisseleri Amsterdam (INGA AS, INGA.AS), Brüksel ve New York Menkul Kıymetler Borsası’nda (ADRs: ING US, ING.N) işlem görüyor. Sürdürülebilirliği stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul eden ING, Sustainalytics ve MSCI tarafından yapılan sektör kıyaslamalarında ve Karbon Saydamlık Projesi (CDP) tarafından oluşturulan “A-List” derecelendirmesinde lider konumda yer alıyor. ING grup hisseleri ayrıca, STOXX, Morningstar ve FTSE Russell gibi önemli sürdürülebilirlik endekslerinde yer alıyor. ING, Ocak 2021 tarihinde S&P Global Ratings tarafından yapılan ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim) değerlendirmesinde 83 (güçlü) puan aldı.