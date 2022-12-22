Levent Öncel genel müdür oldu

Bu yıl 50’nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Türkiye’nin en büyük dikey entegre refrakter üreticisi KÜMAŞ Manyezit’in Genel Müdürlüğü’ne Levent ÖNCEL atandı. Türkiye’nin nitelikli manyezit cevher sektörünün en büyük maden işletmecisi konumunda bulunan, refrakter sektörünün kendi ürün grubunda Türkiye pazar lideri KÜMAŞ Manyezit’in Genel Müdürlüğü’ne Levent Öncel atandı.

Öncel, 1988 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, Mersin Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Çalışma hayatında 32 yıllık deneyime sahip olan ÖNCEL, OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.’de 2017 yılından bu yana üst düzey yönetici olarak çalışmaktaydı. Öncel, 24 Kasım 2022 tarihi itibariyle KÜMAŞ Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

KÜMAŞ Manyezit hakkında:

Kütahya-Eskişehir-Bilecik üçgeninde yer alan doğal manyezit cevherini, sinter manyezit, bazik refrakter tuğla ve harç üreterek Türkiye ekonomisine kazandırmak, demir-çelik, çimento vb. sektörlerin ithalat bağımlılığını kesmek ve bu alandaki ihracatı başlatmak amacıyla 1972 yılında halka açık bir anonim şirket olarak kurulmuştur. 1976 yılında sinter manyezit üretimine başlaması, 1990 yılında kurulan tuğla fabrikası ile entegre kuruluş haline gelmesi ve 2008’de ergitilmiş manyezit üretimine başlaması ile büyüme serüvenini devam ettirmiştir. Günümüzde, yüksek kaliteli mikrokristalin kristal yapısı ile ün yapmış olan doğal manyezit cevherinden ürettiği sinter manyezit, ergitilmiş manyezit, ergitilmiş oksikrom ve kalsine manyezit türevi ürünleri endüstriyel hammadde olarak piyasaya sunan KÜMAŞ, aynı zamanda da tuğla ve harç tesislerinde nihai ürün olarak manyezit, dolomit ve alümina esaslı refrakter tuğla ve harçları üreten entegre bir fabrikaya sahiptir. Manyezit ve refrakter sektöründe küresel bir şirket olarak, paydaşları için kalıcı değer yaratmaya odaklanan Kümaş, iklim değişikliğiyle mücadele, teknolojik dönüşüm gibi başlıca küresel gelişmelere sürdürülebilir iş modeli ile yanıt vermektedir.