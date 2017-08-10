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MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

MESS Genel Sekreteri oldu

Vodafone, Coca Cola gibi uluslararası kuruluşlarda çalıştıktan sonra Koç Holding'te İnsan Kaynakları'nı yöneten Özgür Barut, MESS Genel Sekreterliği'ne getirildi.

MESS Genel Sekreteri oldu

2012 yılında Genel Sekreter Baş Yardımcısı olarak göreve başladığı Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nda (MESS), 2013 yılından bu yana MESS Genel Sekreterliği görevini yürüten Av. Hakan Yıldırımoğlu, 18 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla görevinden ayrılacak olup önümüzdeki dönemde Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı olarak MESS’e katkı vermeye devam edecektir.

MESS Genel Sekreterliği görevi ise 21 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Özgür Barut tarafından yürütülecektir.

Özgür Barut Hakkında

2015 yılından bu yana Koç Holding İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü görevinde bulunan Özgür Barut, Koç Topluluğu iştirakleri genelinde endüstriyel ilişkiler ve çalışma hayatına yönelik çalışmalar yürüttü.

2013-2015 yılları arasında Coca-Cola İçecek’te Grup Toplam Ödüllendirme ve Sistem Direktörü olarak çalışan Barut; Türkiye, Pakistan, Orta Asya ve Orta Doğu’da ücretlendirme, çalışma hayatı, endüstriyel ilişkiler projelerinin liderliğini yaptı.

Özgür Barut kariyerine 2003 yılında, Hay Group Türkiye Ödüllendirme Danışmanı olarak başladı. 2005 yılında geçtiği Bayer Türkiye’de, Ücretlendirme ve Ek Menfaatler Uzmanı olarak çalıştı. Temmuz 2007’de tekrar çalışmaya başladığı Hay Group’ta sırasıyla Bilgi Hizmetleri Müdürü, Bilgi Hizmetleri İş Birimi Lideri ve Kıdemli Ödüllendirme Danışmanı olarak görev yaptı. 2011-2013 yılları arasında Vodafone Türkiye’de Ücretlendirme ve Ek Menfaatler Kıdemli Müdürü olarak görev aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Barut, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

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MESSÖzgür Barut
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