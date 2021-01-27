Mey'in direktörü oldu

Faaliyete geçtiği 2004 yılından bu yana Türkiye’nin yatırım, istihdam ve ihracat alanlarında lider alkollü içki firması Mey Diageo’nun Pazarlama Direktörlüğü’ne Bahar Uçanlar atandı.

Türkiye genelindeki dokuz fabrikası, ayrıcalıklı markaları ve satış ekipleri dahil 1100 çalışanıyla Türkiye’nin en büyük tüketim ürünleri şirketleri arasında yer alan Mey Diageo’nun Pazarlama Direktörü Bahar Uçanlar oldu.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Bahar Uçanlar, kariyerine 2000 yılında Monitor Grup İstanbul ofisinde FMCG ve telekom sektörlerine odaklanarak başladı. Ardından, Shell firmasında İstanbul Avrupa Bölgesi Satış Müdürü olarak görev alan Uçanlar, 2002 - 2004 yılları arasında ABD’de Michigan Üniversitesi’nde MBA programını tamamladı ve Bain & Company’de yönetim danışmanı olarak çalışmaya başladı. Burada geçirdiği 3 senede özellikle FMCG, sağlık ve private equity sektörlerinde uzmanlaştı.

Bahar Uçanlar, 2007 yılında PepsiCo Şikago ofisine Quaker markasının Strateji Direktörü olarak geçiş yaptı. 2010’da Quaker Atıştırmalık departmanına Pazarlama Direktörü ve Genel Müdür olarak atandı.

2011 yılında Türkiye’ye dönerek Mondelez International’da Stratejiden ve Pazarlamadan Sorumlu Direktör olarak rol alan Uçanlar, burada 6 kategori, inovasyon ve araştırma birimlerini yönetti.

Mondelez’de yaklaşık 3 yıl görev alan Uçanlar, 2013’ün sonunda Turkcell’e Genç Segment Direktörü olarak geçiş yaptı. Ardından Turkcell’de iletişim, medya ve etkinliklerden sorumlu Pazarlama Direktörü olarak görev aldı.

2016 yılında Turkcell’den ayrılan Uçanlar, kısa bir süre Kantar Araştırma’nın Güney ve Doğu Avrupa bölgelerinden sorumlu Ticari Direktör olarak kariyerine devam etti ve 2017 yılında Mars Sportif şirketinde Genel Müdür olarak çalışmaya başladı. Bahar Uçanlar, 18 Ocak 2021 itibariyle Mey Diageo’da Pazarlama Direktörü olarak görev almaya başladı. Evli ve iki kız çocuğu annesi olan Bahar Uçanlar, mükemmel seviyede İngilizce ve Almanca bilmektedir.