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Novartis'e taze kan

Novartis Türkiye İlaç ve Ülke Finans Direktörlüğü (CFO) görevine getirilen Roland Gombas, İsviçre Luzerne Üniversitesi İşletme bölümü ve İngiltere Abertay Üniversitesi Yönetim bölümlerinden üstün başarıyla mezun oldu.

Novartis'e taze kan

Novartis Türkiye Ülke Finans departmanına yeni bir atama yapıldı. 2017 yılından bu yana Novartis Türkiye İlaç ve Ülke CFO'su görevini sürdüren Petra Wittlin'in Novartis Almanya’ya atanmasının ardından, Kasım 2020 itibarıyla Novartis Türkiye İlaç ve Ülke Finans Direktörlüğü (CFO) görevine Roland Gombas getirildi.

Roland Gombas, İsviçre Luzerne Üniversitesi İşletme bölümü ve İngiltere Abertay Üniversitesi Yönetim bölümlerinden üstün başarıyla mezun oldu. 2011 yılında INSEAD’de Yöneticiler için İşletme (EMBA) yüksek lisans programını tamamladı. Kendisi aynı zamanda Yetkili Finansal Analisttir. Gombas kariyerine 2000 yılında ABB'de İşletme Danışmanı olarak başladı. Ardından Hoerbiger'de Grup Kontrol Başkanı olarak çalıştı. Gombas, Novartis'e 2006 yılında katıldı. Novartis’te Çin BPA Başkanlığı, Sıtma Girişimi Global Finans Başkanlığı ve APMA bölgesi BPA Başkanlığı olmak üzere finans alanında artan sorumluluklarla çeşitli görevler üstlendi. Türkiye’ye atanmasından önce, Novartis Hollanda’da CFO olarak çalışıyordu. Roland Gombas evli ve iki çocuk babasıdır.

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Roland Gombas Getirildi.Novartis Türkiye
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