Nur Gökman’a en etkili kadın CEO ödülü

Havacılık ve seyahat yazılımları alanında Türkiye’nin ilk bilişim firması olan Hitit Genel Müdürü Nur Gökman, teknoloji alanında 2018’in En Etkili Kadın CEO ödülüne layık görüldü. İngiltere kaynaklı Corporate Vision Magazine tarafından “Kurumsal Mükemmellik Ödülleri” kapsamında verilen edilen ödül, Nur Gökman’ın uluslararası platformlarda 2017 yılında aldığı “Gamechanger” ödülü sonrasında kazandığı ikinci ödül olma özelliğini taşıyor. İki Türk kadın girişimcinin kurduğu Hitit bugün 16 ülkede 23 havayolu firmasının teknolojik altyapısını sağlıyor.

İngiltere’de AI Global Media’nın yan kuruluşu olan ve küresel çapta iş dünyasının nabzını tutan Corporate Vision Magazine tarafından düzenlenen Kurumsal Mükemmellik Ödülleri her yıl sektöründe öne çıkan firmaları ödüllendiriyor. Türkiye’nin havacılık teknolojileri alanında öncü firması Hitit Bilgisayar Hizmetleri’nin yüzde yüz yerli ve milli teknolojisinin global ölçekte bilinirliğinin artması, firmaya hem bireysel hem de kurumsal alanlarda ödüller kazandırmaya devam ediyor. Bu yıl da farklı kategorilerde yapılan değerlendirme sonucu; Hitit Genel Müdürü Nur Gökman, teknoloji alanında En Etkili Kadın CEO ödülüne layık bulundu.

1994 yılında, iki kadın girişimci tarafından kurulan Hitit, teknoloji gibi zor bir alanda kısa zamanda küresel bir başarı elde etti. Hitit bugün aralarında Afganistan, Almanya, Angola, Fransa, Irak, Kırgızistan, Mısır, Namibya, Nijerya, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün, Tanzanya, Tunus, Türkmenistan olduğu 16 farklı ülkeden 23 havayolu firmasının teknolojik altyapısını sağlıyor. Hitit’in yazılım çözümleri, tüm dünyada yılda 65 milyona yakın yolcunun seyahat etmesine olanak tanıyor.

Hitit Genel Müdürü Nur Gökman; “Kadın olarak teknoloji sektöründe var olmak maalesef ülkemiz için alışılageldik bir durum değil. Türkiye’de olmayan bir sektörü ayağa kaldırma ve bunu yurt dışına taşıma son derece sancılı bir süreçti. Büyük bir emek ve özveri sarf ettik.Hitit’i iki kadın girişimci olarak kurduğumuz yıllarda ürettiğimiz yazılım teknolojisini yurt dışı pazarlarda tanıtırken büyük zorluklarla karşılaştık. Türkiye’nin havayolu bilişimi alanında çözüm ürettiğine hem de bunun iki kadın öncülüğünde gerçekleştiğine inanmakta zorlanan bir çok yabancı havayolu şirketiyle karşılaştık. O günlerden bugünlere havacılık teknolojilerinin gelişimine ve dönüşümüne hem tanıklık hem de öncülük eden bir firma olarak geldiğimiz nokta bizim için çok anlamlı. sıma layık görülen ödülü, beş kıtada ayak izi bırakan Hitit teknolojisinin arkasındaki ekibime ithaf ediyorum.” diye konuştu.

Hitit Bilişim Genel Müdürü Nur Gökman; daha önce de 2016 yılında Microsoft Türkiye – KAGİDER iş birliğiyle düzenlenen Teknolojinin Kadın Liderleri Ödülleri'nde Juri Özel Ödülü’ne ve 2017 yılında Acquisition Finance Magazine tarafından “Gamechanger” ödülüne layık bulunmuştu..

