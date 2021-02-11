Ödüllü otel zincirine insan kaynakları direktörü oldu

Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman'ın en başarı turizmci seçildiği Dedeman Hotels & Resorts International kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. Dedeman Hotels & Resorts International İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine deneyimli isim Sema Kayacıklıoğlu getirildi.

Türk turizminin ilk uluslararası otel zinciri Dedeman Hotels & Resorts International’ın İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine deneyimli isim Sema Kayacıklıoğlu atandı.Kayacıklıoğlu, 2’si yurt dışında olmak üzere toplam 17 oteliyle turizm sektöründe faaliyet gösteren Dedeman Hotels & Resorts International’ın tüm İnsan Kaynakları operasyonunun yönetilmesinden sorumlu olacak.

Kocaeli Üniversitesi İşletme bölümü mezunu olan Sema Kayacıklıoğlu, 25 yıllık çalışma hayatına 1996 yılında Kibar Holding Hyundai Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.’de İnsan Kaynakları Yetkilisi olarak başladı. Kariyerine, 1999 yılında Diasis Diagnostik Sistemler San. Tic. A.Ş.’de İnsan Kaynakları ve Eğitim Sorumlusu olarak devam eden Kayacıklıoğlu, 2001 yılında T-System’de İnsan Kaynakları ve İş Geliştirme Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2003 yılında Rixos Hotels’de İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev alan Kayacıklıoğlu, 2010 yılında atandığı Crystal Hotels’de İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalışmalarına devam etti. 2013 yılında Doğuş Holding D-ream’in İnsan Kaynakları Müdürü görevini üstlenen Kayacıklıoğlu sonrasında sırasıyla, 2015 yılında Richmond International Hotel Management İnsan Kaynakları Direktörlüğü, 2017 yılında Elite World Hotels İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü ve 2019 yılında Accor Hotels’de İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevlerini yürüttü.