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Önemli atamalar

İki kıta ve 5 ülkede enerji santralleriyle faaliyet gösteren Aksa Enerji, yönetim kadrosunu yenileyerek güçlendiriyor. Aksa Enerji tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan açıklamaya göre, Sn. Korkut Öztürkmen Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Komitesi Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Önemli atamalar

Türkiye’nin halka açık en büyük serbest elektrik üreticisi Aksa Enerji, enerji sektörünün deneyimli profesyoneli Sn. Korkut Öztürkmen’i Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Komitesi Başkan Yardımcısı olarak atadı.

İki kıta ve 5 ülkede enerji santralleriyle faaliyet gösteren Aksa Enerji, yönetim kadrosunu yenileyerek güçlendiriyor. Aksa Enerji tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan açıklamaya göre, Sn. Korkut Öztürkmen Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Komitesi Başkan Yardımcısı olarak atanırken, Aksa Enerji’nin ana ortağı Kazancı Holding’de operasyonel mükemmelik ve dijital dönüşüme odaklı projelere imza atan Sn. Barış Erdeniz ve finans piyasalarının yakından tanıdığı Sn. Erkin Şahinöz de İcra Komitesi’ne Üye olarak atandı.

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Aksa Enerjiden Fark Yaratan AtamalarAksa Enerji
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