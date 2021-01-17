Ortadoğu ve Afrika da ona bağlandı

Dünyanın endüstriyel lastik odaklı tek şirketi Prometeon’un Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak’ın sorumluluk alanı daha da genişledi. Şenocak, yeni görevlendirmenin ardından yönettiği bölgeler arasına Orta Doğu ve Afrika (MEA) Bölgesi’ni de ekleyerek, Prometeon MEA, Türkiye ve Rusya Bölgesi Ticaret Direktörü (CCO – Chief Commercial Officer) oldu.

Tüm dünyada endüstriyel lastik odaklı tek şirket olan Prometeon Lastik Grubu’nun Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesi Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak, mevcut sorumluluk bölgesine ek olarak Orta Doğu ve Afrika (MEA) Bölgesi CCO’su olarak da görevlendirildi.

Yeni görevlendirmenin ardından Şenocak, toplam 75 ülkenin içinde yer aldığı ve Türkiye’den yönetilen Prometeon MEA ve Rusya Bölgesi’nin Ticaret Direktörü (CCO) oldu. Tüm bu bölgelerdeki ticari operasyonlarla beraber iş ortakları yapılanması, satış ve pazarlama faaliyetlerini yönetecek olan Şenocak yenileme pazarı ile beraber orijinal ekipmandan da sorumlu olacak.

Gökçe Şenocak kimdir?

İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Gökçe Şenocak, iş hayatına 2002 yılında Goodyear’da başladı. Goodyear’da çeşitli görevlerde bulunan Şenocak, 2008-2015 yılları arasında Tatko Grubu’nda Genel Müdürlük görevi üstlendi. Şenocak, Ocak 2016 itibariyle Pirelli’de Ticaret Direktörü olarak görev yapmaya başladı. 2018’den bu yana Prometeon Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesi Ticaret Direktörlüğü görevini yürüten Şenocak, evli ve iki çocuk babasıdır.

Prometeon Lastik Grubu

Prometeon Lastik Grubu, tüm dünyada endüstriyel lastik (kamyon, otobüs, tarım ve iş makinesi) odaklı tek şirket olup, Anteo, Eracle, Tegrys markalarının yanı sıra Formula ve Pirelli lisansıyla endüstriyel ve ticari lastiklerinin üretimini gerçekleştirmektedir. Grubun ürün yenilikçiliğini temsil eden dört fabrikası (ikisi Brezilya’da, biri Mısır’da, biri Türkiye’de), üç Ar-Ge Merkezi (İtalya, Brezilya, Türkiye) ve Mısır’da bir Geliştirme Merkezi bulunmaktadır. Prometeon Lastik Grubu, beş kıtada 7000’den fazla çalışanı bünyesinde bulundurmaktadır. Türkiye’de 1960 yılında İzmit’te kurulan ilk lastik fabrikasını da yöneten Prometeon Türkiye ise, 75 ülkenin içinde yer aldığı “Türkiye, MEA (Orta Doğu-Afrika) ve Rusya” Bölgesi’nin yönetim merkezi olarak, 3.000’e yakın çalışana istihdam sağlıyor.