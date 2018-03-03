OSTİM GİAD'a yeni yönetim

ANKARA (AA) - OSTİM Genç İş Adamları Derneği (OSTİM GİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığını Osman Gökmen üstlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, OSTİM GİAD Olağan Genel Kurulunda başkanlığa Gökmen seçildi.

Derneğin önceki Başkanı Ali Altındağ, Genel Kurul toplantısının ardından görevini Gökmen'e devretti.

Altındağ, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, görevi sırasında kendisine destek olanlara teşekkür etti.

OSTİM GİAD'a daha aktif daha enerjik bir başkan gerektiğini belirten Altındağ, Osman Gökmen’in böyle biri olduğunu söyledi.

Görevi devralan Osman Gökmen de 15 yıldır avukatlık yaptığını ve son 6 yıldır OSTİM'de otomotiv ve inşaat sektöründe çalıştıklarını söyledi. Bölgenin sorunlarına hakim olduklarını belirten Gökmen, "Çok heyecanlıyız. Sorunlar üzerine kafa yoracağız. Çok çalışıp, değişik projeler üreteceğiz. Ekip arkadaşlarıma güvenim tamdır." dedi.

Gökmen başkanlığındaki OSTİM GİAD Yönetim Kurulunda, Hüseyin Ergin, Hakan Özdemir, Hakan Ayantaş, Yavuz Canvar, Mehmet Kaya, Cihan Aslan, Deniz Dündar Öztürk, Efendi Tulkar yer aldı.