Pazarlama da ona bağlandı

Türkiye’nin lider güvenlik şirketi Pronet’te yeni bir atama gerçekleşti. 2013 yılından beri Pronet ailesinde görev alan Olgun Kükrer, Aralık 2019’da Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştı, Mayıs 2020 itibariyle de Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine ilave olarak Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Robert Kolej’den sonra Duke Üniversitesi Biyomedikal ve Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olan Olgun Kükrer, Fuqua School of Business'da MBA programını tamamladı. 12 yıl boyunca ABD'de General Electric ve AT&T firmalarında mühendislik, strateji, operasyon ve küresel tedarik zinciri alanlarında üst düzey pozisyonlarda yer alan Kükrer, Pronet’teki görevine başlamadan önce Bain&Company Danışmanlık firmasında sağlık sektöründeki projeleri yönetmiş olup aynı zamanda büyük ölçekli finansal kuruluşlar için müşteri deneyimi projelerinde aktif rol aldı.

2013 yılında Pronet ailesine katılan Kükrer 2015 yılına kadar yönetim kademesinde Stratejik Yönetim danışmanı olarak çalıştı. 2015-2017 yılları arasında Satış Sonrası Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı, 2017-2018 yılları arasında CFO, 2018-2020 yılları arasında da Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlerini üstlenen Kükrer, 2019 yılının Aralık ayında Pronet Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu. Mayıs 2020 itibariyle de Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevi ile birlikte, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı sorumluluğunu da üstlenerek yeni unvanını aldı.

Pronet hakkında:

1995 yılında kurulan Pronet, bugün yaklaşık 200 bin aktif güvenlik sistemi kullanıcısı ile sektörünün lider şirketidir. Sunduğu güvenlik çözümleriyle kişi, kurum, kuruluş, öz varlık ve bilginin korunmasını sağlayan Pronet, ev ve işyeri güvenliğinin yanı sıra bankalardan perakende mağaza zincirlerine kadar birçok büyük kuruma yönelik çözümler üretiyor. Sunduğu çözümleri hırsızlığa karşı önleyici ve caydırıcı tedbirlerle sınırlı tutmayan Pronet, abonelerine ‘5 Korumalı Güvenlik Sistemi’ ile hırsızlık, yangın, gaz kaçağı, su baskını gibi olayların yanı sıra acil sağlık ve panik durumlarına da müdahale edebiliyor. İnsana ve teknolojiye sürekli yatırım yapan Pronet, bunun bir sonucu olarak alarm sonrası aboneyi ortalama 10 saniyelik arama hızıyla dünya standartlarının üstünde çalışıyor.

Türkiye’de En İyi Müşteri Deneyimi Ödülü’nü kazanan Pronet, 2016’da da çağrı merkezi sektörünün dünya çapındaki en prestijli etkinliklerinden 11. Contact Center World Awards’ta, “En İyi Müşteri Deneyimi” kategorisinde önce EMEA Bölgesi (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) ve sonra dünya birincisi oldu. Pronet ayrıca, dünyanın en saygın iş ödülleri organizasyonlarından Stevie Awards 2016’da 4 altın, 3 bronz ödül kazanarak önemli bir başarıya daha imza attı. 2017’de “Yılın Müşteri Hizmetleri Ekibi” kategorisinde ödüle layık görülen Pronet, 2018’de ise Campaign Türkiye tarafından verilen Brand of the Year Ödüllerinde, hizmet kategorisinde “Yılın Markası” seçildi.