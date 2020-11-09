Pazarlamadan sorumlu olacak

Ülke çapında 140’tan fazla restoranıyla faaliyet gösteren KFC Türkiye’nin yeni CMO’su Özkan Özyavuz oldu. Uzun yıllara dayanan pazarlama tecrübesini yeme-içme sektörüne taşıyan Özyavuz, KFC’nin Türkiye’deki tüm pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olacak.

İŞ Gıda çatısı altında hizmet veren KFC Türkiye’nin yeni CMO’luk görevini Özkan Özyavuz üstlenecek.

Koç Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 2008 yılında mezun olan Özyavuz, aynı yıl Fiyatlandırma Uzmanı olarak göreve başladığı Avea’dan 2010 yılında Turkcell’e geçiş yaparak; sırasıyla Fiyatlandırma Uzmanı, Genç Segment Marka Müdürü ve Premium ve Profesyonel Segment Marka Müdürü olarak çalıştı. Özyavuz, 2017 yılından bu yana MacFit / Mars Sportif’de “Pazarlama Direktörü” olarak görev yapıyordu.

KFC Hakkında:

Yum! Brands markası olan KFC, başarılarla dolu uzun tarihi ve yenilikçi yaklaşımıyla dünya çapında bir tavuk restoranı zinciridir. KFC’nin hikayesi 80 yıl önce Albay Harland Sanders’ın 11 baharatlı gizli tarif ve kendine özgü pişirme tekniğini geliştirmesiyle başladı. KFC, bugün hala kurucusunun miras bıraktığı parmak ısırtan lezzetini koruyor; ilk günkü tarif ve pişirme yöntemiyle hazırlanan benzersiz tavuklarını dünyanın 135 ülkesinde ve 23 binden fazla noktada, her gün milyonlarca tavuk severle buluşturuyor.

Türkiye’deki ilk restoranını 1989 yılında açan KFC, İŞ Gıda A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteriyor. 30 ilde, 3000’e yakın çalışanıyla 140’tan fazla restoranda hizmet veren KFC Türkiye, misafirlerini parmak ısırtan lezzetlerle buluşturuyor ve her geçen gün büyümeye devam ediyor.

KFC’nin parmak ısırtan lezzetinin sırrı yerli üretim tavukların 11 baharatlı gizli tarif ile mutfağındaki usta şefler tarafından günlük olarak hazırlanmasıdır. KFC bu özelliğiyle klasik fast-food zincirlerinden tamamen ayrılıyor.