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PERYÖN Başkanı'na yeni görev

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Başkanı ve EAPM (European Association of People Management) Yönetim Kurulu Üyesi Berna Öztınaz, Londra Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören en büyük bağımsız petrol üreticilerinden biri olan Genel Energy’nin CHRO görevine getirildi.

PERYÖN Başkanı'na yeni görev

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği’nin son iki dönem başkanı Berna Öztınaz, Londra Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören en büyük bağımsız petrol üreticilerinden Genel Energy’nin CHRO (Chief Human Resources Officer - İnsan Kaynakları Başkanı) görevine getirildi.

Hali hazırda, 35 ülkeyi temsil eden EAPM - Avrupa İnsan Yönetimi Derneği (European Association of People Management) Yönetim Kurulu Üyeliğini de sürdüren Berna Öztınaz, yeni görevinde Genel Energy CEO’su Bill Higgs’e bağlı olarak görev yapacak ve Yürütme Kurulu’nda görev alacak.

Kariyerine, Kordsa A.Ş.’de başlayan Öztınaz; yerli ve yanabcı bir çok şirketin İK yöneticiliğinin yanı sıra İK'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.

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PERYÖNInsan KaynaklarıİK AtamaBerna Öztınaz
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