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Pirelli Türkiye'ye yeni CFO

Lastik sektöründe önceki yıllarda Pirelli ve Pirelli Türkiye bünyesinde farklı pozisyonlarda çalışan Hasan Battal, Pirelli Türkiye Finans Direktörlüğü görevini Muratcan Akyıl’dan devraldı.

Pirelli Türkiye'ye yeni CFO

Pirelli Türkiye Finans Direktörlüğü’ne Hasan Battal atandı

Motor sporlarındaki deneyimini ve mühendislik gücünü 150 yılı aşkın süredir yollara taşıyan İtalyan lastik devi Pirelli’nin Türkiye Finans Direktörlüğü’ne Hasan Battal getirildi. Muratcan Akyıl ise Pirelli bünyesindeki kariyerine uluslararası alanda yeni sorumluluklarla devam edecek.

Çalışma hayatına ABD’de Xerox firmasında Finansal Analist olarak başlayan Hasan Battal, 2000 yılında Pirelli Grubu’na katılarak Planlama ve Kontrol alanında yükselmesinin ardından İtalya, Türkiye ve İngiltere’de farklı pozisyonlarda görev aldı.

Daha sonra mesleki yaşamına 2012-2015 yıllarında Yazaki firmasında Grup Finans ve Muhasebe Müdürü olarak devam eden Battal, 2015-2017 yılları boyunca Erdemir firmasında CFO, 2017-2020 döneminde de Bursagaz firmasında Mali İşler Direktörlüğü pozisyonlarında çalıştı.

Son olarak Angst Pfister firmasında CFO ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüten Battal, kariyer yolculuğu boyunca, farklı şirketlerde finans alanında pek çok önemli projenin hayata geçirilmesinde etkin rol oynadı.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği bölümünden 1997’de mezun olan Battal, 1999’da ABD’de Rochester Teknoloji Enstitüsü’nde MBA eğitimini tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Hasan BattalPirelli Türkiye
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