Seda Boybeyi'ne önemli görev

İstanbul’un kalbi Beşiktaş’taki Boğaz’a nazır konumunda, Asya ve Türk Misafirperverliği’nin mükemmel birleşimini sunan Shangri-La Bosphorus, Istanbul; İnsan Kaynakları departmanında değişiklik yaparak İnsan Kaynakları Direktör Yardımcılığı görevine turizm sektöründe 15 yılı aşkın süredir devam eden başarılı kariyeri ile bilenen Seda Boybeyi getirildi.

Turizm İşletmeciliği ve İnsan Kaynakları alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Seda Boybeyi, iş hayatına 2007 yılında Çırağan Palace Kempinski’de İnsan Kaynakları ve Eğitim Uzmanı olarak başladı. Daha sonra Swissôtel Bosphorus, İstanbul’un İnsan Kaynakları ekibinde yer alan Boybeyi, 2013 yılında Shangri-La Bosphorus, Istanbul’un açılış ekibine dahil olarak otelin İnsan Kaynakları bölümünde çeşitli görevlerde bulundu. Boybeyi, son üç yıldır Shangri-La Bosphorus, Istanbul’un İnsan Kaynakları Müdürlüğü görevini başarıyla yürütmekteydi.

Shangri-La Cares, Geliştirilmiş Sağlık ve Güvenlik Protokolleri

Shangri-La Bosphorus, Istanbul; Shangri-La Group’un global sağlık ve güvenlik programı Shangri-La Cares ile, misafirlerine güvenli bir ortam sunmayı taahhüt ediyor. Misafirlerin keyifli anların tadını gönül rahatlığı ile çıkarması ve ekip arkadaşlarının huzur ve güvenle çalışması için oluşturulan program, geliştirilmiş protokol ve tedbirlerden oluşuyor.

Shangri-La, Dünya Sağlık Örgütü tavsiyeleri ve yerel otoritelerin genelgeleri uyarınca, operasyon standartlarını tüm gerekli tedbir ve uygulamaları kapsayacak şekilde geliştirdi. Dünya genelindeki tüm otel ve resort’larda konaklayan ya da tesisi ziyaret eden misafirlerin sağlık ve güvenliği için, virüs ve bakterilere karşı yeni sıkı tedbirler hayata geçirildi. Bu önleyici protokoller; sık temas edilen yerlerde ve misafirlerin kullandığı tüm alanlarda arttırılmış hijyen önlemleri, derin temizlik uygulamaları, tıbbi olarak uygun dezenfektanlar ile hijyen sağlanması, ekstra tedbirler ve sosyal mesafe gözetilerek güvenli yemek, toplantı ve etkinliklerin düzenlenmesi gibi uygulamaları kapsıyor. Detaylı daha detaylı bilgiye websitesi linki üzerinden ulaşabilir.

Shangri-La Hotels and Resorts Hakkında

Shangri-La Group’un amiral gemisi konumundaki Shangri-La Hotels & Resorts, operasyonunu dünya genelinde 80’in üzerindeki lüks oteli ve 35.000’in üzerindeki oda sayısı ile sürdürmektedir. Avusturalya, Kanada, Çin, Fiji, Fransa, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, Japonya, Malezya, Maldivler, Mauritius, Moğolistan, Myanmar, Filipinler, Singapur, Sri Lanka, Umman Sultanlığı, Tayvan, Tayland, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallık; özgün Asya Misafirperverliği ile tanınan Shangri-La otellerinin olduğu ülkelerdir. Grubun ödüllü sadakat programı Golden Circle, Shangri-La Hotels and Resorts bünyesindeki tüm otel ve resortlarda uygulanmaktadır.