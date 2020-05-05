Shell & Turcas’ta bayrak değişimi

Shell & Turcas’da 5 yıldır CEO’luk görevini yürüten Felix Faber’in yerine Emre Turanlı atandı. Shell bünyesinde Avrupa ve Güney Afrika’dan Sorumlu Tedarik ve İkmal Genel Müdürü olarak atanan Faber’in yerine ilk Türk CEO olarak atanan Emre Turanlı yeni görevine 1 Haziran 2020 tarihinde başlayacak. Emre Turanlı Shell bünyesinde son olarak, Avrupa ve Güney Afrika Shell Filo Çözümleri Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Son 5 yıldır Shell & Turcas CEO olarak görev yapan Felix Faber, görevini uzun yıllardır Shell bünyesinde kariyerini başarıyla sürdüren Emre Turanlı’ya devrediyor. Shell’in uluslararası görevlendirmeleri doğrultusunda Felix Faber, Avrupa ve Güney Afrika’dan Sorumlu Shell Tedarik ve İkmal Genel Müdürü olarak atanırken, yerine 2018 yılından bu yana Avrupa ve Güney Afrika Shell Filo Çözümleri Genel Müdürü olarak görev yapan Emre Turanlı getirildi. Felix Faber, Shell & Turcas CEO görevine 31 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek ve Emre Turanlı Shell & Turcas’ın ilk Türk CEO’su olarak atandığı yeni görevine 1 Haziran 2020 tarihinde başlayacak.

Kariyerine 2003 yılında Shell Almanya’da Finansal Analist olarak baslayan Emre Turanlı, Almanya, İngiltere ve Türkiye’de strateji yönetimi, satış ve pazarlama alanlarında yönetici olarak görev aldı. 2014 yılının sonunda, Almanya, Avusturya ve İsviçreyi kapsayan bölgenin, Perakende Pazarlama Direktörü olan Turanlı, bu süreçte akaryakıt dışı gelirlerin artmasını hızlandırmanın yanı sıra Shell Küresel’in yeni enerjiler stratejisi kapsamında önemli yer tutan istasyonlarda elektrikli şarj ünitelerinin kurulması, hidrojen istasyon ağının geliştirilmesi gibi yenilikçi yatırımlara öncülük etti. Turanlı, 2018 yılından bu yana Romanya, Baltık Ülkeleri, İtalya gibi önemli pazarların da dahil olduğu Güney Afrika’dan Polonya’ya kadar olan geniş bir coğrafyayı kapsayan, 21 ülkeden oluşan Shell Filo Çözümleri Genel Müdürü olarak görev yapıyor.

Robert Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi mezuniyetinin ardından Manchester Business School’dan MBA diploması alan Emre Turanlı, Hamburg Üniversitesi’nde pazarlama alanında ziyaretçi öğretim görevlisi olarak ders veriyor. Turanlı, aynı zamanda Almanya Pazarlama Direktörleri Konseyi üyesidir. Evli ve iki çocuk babası olan Turanlı, üniversite öğrenimini tamamlayana kadar milli sutopu oyuncusu olarak Türkiye’yi dünya ve avrupa şampiyonalarında genç takımlar düzeyinde temsil etti.

Felix Faber, profesyonel kariyerine 1999 yılında Shell'de başladı. Enerji sektöründeki 21 yıllık tecrübesi boyunca Taşımacılık, Perakende, Akaryakıt, Filo Çözümleri ve Madeni Yağlar gibi birçok farklı iş kolunda küresel, bölgesel ve yerel rollerde görev aldı. Asya, Avrupa ve Orta Doğu'da satış, pazarlama, strateji alanlarında üst düzey yöneticilik yaptı. 2007 yılında Almanya, Avusturya ve İsviçre'yi kapsayan Shell Ticari Yakıtlar Müdürü ve Shell euroShell GmbH Genel Müdürü oldu.

Ardından Avrupa’daki 14 ülkeden sorumlu Shell Madeni Yağlar Genel Müdürü olarak atandı. 2015 yılında Shell & Turcas Petrol A.Ş. CEO’su olan Faber, görev süresi boyunca birçok başarıya imza attı.

Shell & Turcas, Türkiye’de 1000’i aşkın istasyonunda her gün 1 milyondan fazla misafirine akaryakıt, madeni yağ ve akaryakıt dışı ürün ve hizmetler sunuyor. Faber’in liderliğindeki 5 yıllık süreçte de Shell & Turcas, akaryakıt, madeni yağ ve akaryakıt dışı ürün ve hizmetler konusunda pazara yön veren öncü bir konuma ulaştı.

Yeni yakıt teknolojilerine yatırım yaparak ve sürücüleri daha iyi tanıyarak en iyi ürün ve hizmetleri geliştirmek için çalışan Shell & Turcas, istasyonlarını ziyaret eden herkesin daha iyi bir yolculuk geçirmelerini sağlamayı amaçlıyor. Yeni yakıtlarını da rekabetçi fiyatlarla sunmaya büyük önem veren Shell & Turcas, teknolojik yeniliklerle ürünlerini sürekli olarak geliştirerek verimlilik ve performans artışı ile sürücülere katkı sağlıyor.