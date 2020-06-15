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Şölen'in insan kaynakları ona emanet

Türkiye’nin atıştırmalık sektöründeki önde gelen şirketlerinden Şölen’in İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine Şenay Gani getirildi.

Şölen'in insan kaynakları ona emanet

Türkiye’nin cesur ve yenilikçi şirketlerinden Şölen, kadrosunu deneyimli isimlerle güçlendirerek global bir oyuncu olma hedefinde emin adımlarla ilerliyor. Şölen’in yeni transferi olan Şenay Gani, İnsan Kaynakları Direktörü olarak görevine başladı.

Şenay Gani, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde, 1996 yılında lisans eğitimini tamamladı. Kariyerine Sabancı Holding Finans ve Pazarlama bölümlerinde deneyim kazanarak başlayan Gani, Eczacıbaşı Holding’in yapı, ilaç ve tüketim gruplarında ve en son İpek Kağıt’ta tüm insan kaynakları süreçlerinde ve yurtdışı yatırım projelerinde uzun yıllar çeşitli pozisyonlarda bulundu. Gani, Kraft Food-Mondelez’de İnsan Kaynakları ve Operasyonel Mükemmellik Müdürü olarak görev yaptı. Bu şirket bünyesinde satınalma ve birleşme süreçlerini yönetti ve entegrasyonlarını sağladı. Goodyear’da EMEA bölgesinde çeşitli kariyer yönetimi projelerinde görev aldı. Hayat Kimya’da insan kaynakları süreçlerinin globalleşmesi konusunda çalıştı. Şirketin, Nijerya, Mısır-Kağıt ve Non-Woven, Pakistan, İran-Deterjan, Vietnam üretim yatırımlarını gerçekleştirdi; Kenya satış şirketi ve 15’e yakın ülkede satış ofisi kurdu. 2019 yılında Fortune Dergisi’nin her yıl düzenlediği en başarılı İnsan Kaynakları Profesyonellerinin seçildiği İlk 50 CHRO’su arasında yer aldı.

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