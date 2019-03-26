Takeda Türkiye'nin yeni genel müdürü Şeyda Atakan Memiş oldu

Köklü geçmişiyle dünyanın en büyük 10 ilaç şirketinden biri olarak faaliyetlerini sürdüren Japonya merkezli, ilaç şirketi Takeda Türkiye’nin Genel Müdürlüğü görevine Şeyda Atadan Memiş atandı.



Takeda; Onkoloji, Hematoloji, Gastroenteroloji, Nörobilim, Nadir Hastalıklar tedavi alanlarına ve temel ilaçlara yönelik 2025 vizyonunu ileri taşıyarak globalde bu kilit tedavi alanlarında lider olmak amacıyla 8 Ocak 2019 ‘da İrlanda merkezli Shire şirketini global olarak satın aldı. Gerçekleşen satın alma sonrasında Türkiye’de entegrasyon süreci devam eden Takeda ve Shire şirketleri; hematoloji, onkoloji, immünoloji, gastroenteroloji, temel ürünler ve genetik hastalıklar alanındaki faaliyetlerini tek çatı altında topladı. Yenilenmiş yapıda Şeyda Atadan Memiş, Takeda Türkiye’nin Genel Müdürlüğü görevine getirildi. İlaç sektöründe Satış Pazarlama, İş Geliştirme ve İş Mükemmelliği alanlarında 17 yıllık deneyime sahip olan Şeyda Atadan Memiş, yeni görevine 1 Mart 2019 tarihinde başladı.



Kariyerinde Parenteral Beslenme, Medikal Cihazlar ve Hematoloji alanlarında farklı ürün portföyleriyle çalışan Şeyda Atadan Memiş, 2015 yılında Eczacıbaşı-Baxter / Baxalta bölünmesi ile 2016 yılındaki Shire - Baxalta satın alma süreçlerini başarıyla yönetti. Şeyda Atadan Memiş, Shire İlaç bünyesinde EAMEA (Ortadoğu ve Afrika Gelişen Pazarlar) bölgesinde yapılan başarılı lansmanlara öncülük etti ve 2018 yılında Shire Türkiye’de Genel Müdür Vekili olarak görev yaptı.



Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kimya Mühendisliği Bölümünden 2000 yılında mezun olan ve ardından aynı üniversitede İşletme Yüksek Lisansını yapan Şeyda Atadan Memiş, 2002 yılında ilaç sektörüne girdi ve Eczacıbaşı - Baxter’da Ürün Müdürü olarak göreve başladı. 2011 yılında Parenteral Beslenme Pazarlama Müdürlüğü görevine atanan Memiş, 2013 – 2015 yılları arasında aynı kurumda Parenteral Beslenme Birim Müdürü olarak görev aldı. 2015-2017 yılları arasında Eczacıbaşı - Shire’da Hematoloji Birim Direktörü olarak çalışan Şeyda Atadan Memiş, 2017-2018 yılları arasında Hematoloji Birim Direktörü & EAMEA Bölgesi Lansman Sorumlusu olarak görev aldı. 2018 yılında Shire’de eş zamanlı olarak Hematoloji Birim Direktörü & İş Mükemmelliği Direktörlüğü görevlerini üstlenen Şeyda Atadan Memiş, evli ve iki çocuk annesidir.







