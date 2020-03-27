Tekfen eski TÜSİAD başkanını yönetime aldı

Tekfen Holding Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında, yeni yönetim kurulu belirlendi. Dr. M. Ercan Kumcu Yönetim Kurulu Başkanvekili görevine seçilirken, Cansen Başaran Symes, bağımsız üye olarak kurula girdi.

Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin, “Yönetim Kurulumuz, tecrübesi ve birikimleriyle önümüzdeki dönemde de tüm grup şirketlerimizin vizyonunu belirleyecektir” dedi.

Mühendislik, endüstriyel ekipman imalatı, uluslararası sanayi ve alt yapı müteahhitliği, kimya ve tarımsal sanayi ile tarımsal üretim, gayrimenkul geliştirme ve terminal işletmeciliği alanlarında 64 yıldır faaliyet gösteren, halka açık bir şirketler topluluğu olan Tekfen Holding’de, Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleşti. Toplantıda alınan kararlar sonucunda, 1995 yılından bu yana Tekfen Holding ve çeşitli Tekfen Grup Şirketleri’nin yönetim kurullarında görev alan Dr. M. Ercan Kumcu, Tekfen Holding’in Yönetim Kurulu Başkanvekili oldu. Bir önceki dönemde Başkanvekilliği görevini sürdüren Osman Birgili ise görevine Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam edecek. Öte yandan, bağımsız üye olarak görev yapan Çiğdem Tüzün’ün görev süresinin dolmasıyla yerine yine başarılı bir iş kadını olan ve TÜSİAD'ın önceki başkanlarından Cansen Başaran-Symes yönetim kuruluna girdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin, Holding olarak yılların getirdiği birikim ve tecrübeyle faaliyet gösterdikleri tüm alanlarda bayrağı ileriye taşıdıklarını vurguladı. Yönetim kurulu üyelerinin farklı özellikleri ve yetkinlikleri ile Grubun hedeflerine ulaşmasında büyük katkıları olduğunun altını çizen Gigin, “Yönetim Kurulumuz, tecrübesi ve birikimleriyle önümüzdeki dönemde de tüm grup şirketlerimizin vizyonunu belirleyecektir” dedi.

Önümüzdeki dönemde görev yapacak Tekfen Holding Yönetim Kurulu ise şöyle:

Murat Gigin (Başkan),

Cansevil Akçağlılar (Başkan Vekili),

Dr. M. Ercan Kumcu (Başkan Vekili),

Ali Nihat Gökyiğit (Kurucu Onursal Başkan, Üye),

Sinan K. Uzan (Üye), Osman Birgili (Üye),

Dr. Ahmet İpekçi (Üye),

Neriman Ülsever (Bağımsız Üye),

Gülsüm Azeri (Bağımsız Üye),

Şevki Acuner (Bağımsız Üye),

Cansen Başaran-Symes (Bağımsız Üye)