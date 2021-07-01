Tekin Urhan yeni dönem TAİDER Başkanı seçildi!

TAİDER Türkiye’deki aile işletmelerinin nesilden nesile aktarılmasına ve sürdürülebilir bir gelişme izlemesine, ülke ekonomisinin daha sağlıklı ve istikrarlı büyümesine destek olmayı hedefliyor.

İzmir’de yapılan genel kurul toplantısının açılış konuşmasını TAİDER 2019-2021 dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Candan Çilingiroğlu yaptı. TAİDER’in, varlık sebebine bağlı olarak belirlenen hedeflerini gerçekleştirmek üzere kuruluşundan bugüne pek çok proje ve etkinliğe imza atıldığının altını çizen Candan Çilingiroğlu, “Dokuz yıllık bir sürede 300’ü aşkın etkinliğimizde 10 binin üzerinde kişiye dokunarak Türkiye’deki aile işletmelerinin gündemini yansıttık. Paydaşı olduğumuz sivil toplum örgütleri, odalar ve üniversitelerle ortak düzenlediğimiz etkinlikler ve eğitimlerle pek çok aile şirketi sahibi, kurum yöneticisi ve akademisyenle bir araya geldik” dedi.

TAİDER Genel Kurul gündemi kapsamında yapılan 2021-2023 dönemi yönetim kurulu ve denetim kurulu seçiminin ardından Cryocan Yönetim Kurulu Başkanı, TAİDER Yönetim Kurulu Üyesi Tekin Urhan, TAİDER Aile İşletmeleri Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. TAİDER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Candan Çilingiroğlu’ndan devralan Tekin Urhan konuşmasında şunları söyledi: “TAİDER, dokuz yıldır aile işletmelerinin sürdürülebilirliği ve iletişimi için büyük sorumluluklar üstleniyor. Derneğimiz ilk günden itibaren büyük bir ivmeyle büyüyor. Bugüne kadar etkin olmamızda emeği geçen tüm başkanlarımıza, yönetim kurulu ve dernek üyelerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki dönemde de hedeflerimize büyük bir heyecanla koşacağız. Yapacağımız araştırmalarla aile şirketlerine yön vermeye ve ışık olmaya devam edeceğiz. TAİDER olarak iş dünyası ve platformlarıyla olan işbirliğimiz ve düzenli istişarelerimizin, ülkemizin ekonomik kalkınması için atılan sosyal adımlara güç verdiğine inanıyorum. Üyelerimizin, temsilcilerimizin ve tüm kadrolarımızın destekleriyle aile işletmelerinin sürdürülebilirliğini devam ettirme ve yükseltme misyonumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Hem ülkemizin hem de bulunduğumuz coğrafyanın diğer ticari ve kültürel etkileşim platformlarına ve tüm proje ortaklarımıza şükranlarımı sunuyorum.”

Yapılan seçimle derneğin yeni yönetim kurulunun asil ve yedek üyeleri de belirlendi:

2021-2023 Dönemi TAİDER Aile İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri



