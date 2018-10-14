Tekstil mühendisliği öğrencilerine burs ve iş garantisi

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, "Üniversitelerdeki tekstil mühendisliği bölümünün yıllardır kan kaybeden bir bölüm. Oluşturulan olumsuz algı sebebiyle öğrenciler tekstil mühendisliği bölümünü artık tercih etmiyor. Hal böyleyken sektörde tekstil mühendislerinin iş bulamama gibi bir sorunu olmamakla beraber, sektöründe de tekstil mühendislerine ihtiyacı her geçen gün artıyor. Kontenjanlar bu sene yarının altında kaldı. Hem kaliteyi hem de kontenjanları artırma adına burs ve iş garantisi programı başlattık. Önümüzdeki yıl devreye girecek. YÖK ile iş birliği yaptık. Öğrenciye iş garantisi ve başarı derecesine göre öğrenim hayatı boyunca burs vereceğiz. Öğrenciler, 8 dönemin 7 dönemini okulda 1 dönemini sanayide geçirecek. Başarılı ise iş yerinde devam etme imkanı olacak. Sektör olarak geleceğe umutla bakıyoruz. Cari açığı daha fazla kapatabilmek adına kalifiye mühendislere ihtiyacımız var" dedi.



İşsizlik parasıyla işsizliğe çözüm için “Tersine Göç” projesi

"Tersine Göç" projesine ilişkin açıklamalarda bulunan Öksüz, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde işsizlik parası alıp evde oturan birçok genç var. İşsizlik parası 600-700 lira, işsizlik parası değil asgari ücret alsınlar ve çalışsınlar. Devlet işsizlik parasını vermeye devam etsin, işveren de üstünü tamamlasın. Türkiye'nin ve sektörün buna ihtiyacı var. Bu bölgelere konfeksiyon kurdurabiliriz. Bizim amacımız bu gençleri çalışmaya yönlendirmek. Bununla ilgili bu ay içerisinde bakanlıklarla görüşmeleri yapacağız. Bu proje aynı zamanda ülkede olan iç göçü de azaltacak. Projemizin kadın istihdamının da önünü açacağını düşünüyoruz. "Tersine Göç" projesi için Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı ile görüşmeler yapacağız ve bu projeyi Ticaret Bakanlığına da sunacağız” diye konuştu.



"Tekstilde ana pazar Avrupa"

Öksüz, tekstil ve hammaddeleri olarak konfeksiyonun ham maddesini ürettiklerini anımsatarak, "Dolaylı ihracatı da katarsak 20 milyar dolar ihracat potansiyelimiz var. Eylül ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler içerisinde Almanya ilk sırada. Daha sonra İngiltere, İtalya ve ABD geliyor. Bizim ana pazarımız Avrupa’dır. ABD’ye ihracatta her türlü zorluk içerisinde bile yüzde 2 artışımız var" diye konuştu.

Cari açığın kapanmasına her yıl 15 milyar dolar katkısı sunan bir sektöre sahip olduklarını aktaran Öksüz, Türkiye için dış ticaret açığını azaltmanın önemli olduğunu, bunun için de ihracatı artırmanın önemli olduğunu söyledi. Ayrıca 2019 yılı içerisinde kumaş fuarı gerçekleştirmeyi ve ticari heyet organizasyonu da yapmayı düşündüklerini vurgulayan Öksüz, müşteri odaklı ticari heyetler gerçekleştireceklerini, bu şekilde daha hızlı sonuç alınacağına inandıklarını dile getirdi.

