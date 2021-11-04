TÜHİD Başkanı İpek Özgüden Özen oldu

Türkiye’deki halka ilişkiler uzmanlarını bir çatı altında toplayarak, 50 yıldır meslek içi dayanışmayı sağlayan TÜHİD’in Olağan Genel Kurulu, 3 Kasım 2021 Çarşamba günü Swissôtel The Bosphorus'da, TÜHİD üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Divan Kurulu'nun Fügen Toksü başkanlığı, Özlem Yalçın ve Sibel Berkan üyeliği ile yürütüldüğü toplantıda, 2017-2021 yıllarına ilişkin dernek faaliyetleri aktarıldı. 2021-2024 döneminde görev yapacak dernek organlarının seçimi yapıldı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü TÜHİD Olağan Genel Kurulu’nda üyelerin görüş ve önerileri de alındı.

Genel Kurul sonucunda 2021-2024 yılında TÜHİD organlarında görev alacaklar aşağıdaki şekilde belirlendi. TÜHİD Yönetim Kurulu ilk toplantısında iş bölümü yaparak, yeni çalışma alanlarını belirleyecek.

50 yıldır meslek içi dayanışmayı sağlayan TÜHİD, bu mesleği yapanlar için çok değerli bir kültür, bir miras olduğunu ifade eden İpek Özgüden Özen, “Bu kültürün devam etmesini sağlayan, deneyimleriyle bize yol gösteren sevgili Fügen Toksü ile uluslararası vizyonuyla STK bilinciyle TÜHİD'e değer katan sevgili Gonca Karakaş bu güzel Genel Kurul'da bayrağı sizlerden devralmak büyük onur. 50.yılımızda yine hep birlikte mesleğimizin geleceği için çalışmak dileği ile sonsuz teşekkürler” dedi.

Bugün çok keyifli bir devir teslim yaşadıklarını belirten Gonca karakaş, “TÜHİD Genel Kurulunda. Sevgili İpek’e ve yeni yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar dilerken bugüne kadar destek veren tüm meslektaşlarıma, değerli üyelerimize teşekkürü borç bilirim” şeklinde konuştu.

İŞTE TÜHİD'İN YENİ YÖNETİMİ

Yönetim Kurulu

İpek Özgüden Özen

Gonca Karakaş

Ayşenur Aydın

Şeref Gözütok

Aslı Alemdaroğlu

Başak Solmaz Karaüç

Bahar Erbengi

Sevil Wittmann

Serhat Özkütükçü

Çağlayan Kent Ergönül

Gökhan Şengül

Handan Erdoğdu

Sevda Solak

Serap Şahin Durak

Denetleme Kurulu

Murat Göllü

Özlem Yalçın

Sibel Berkan

Seçil Şendağ

Zeynep Tuğçe Altınsoy Özler

Serap Gökçebay

Disiplin Kurulu

Fügen Toksü

Sibel Asna

Prof. Dr.Serra Görpe

Dr. Bârika Göncü

Banu Birkan

Esra Şengülen Ünsür