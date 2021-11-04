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TÜHİD Başkanı İpek Özgüden Özen oldu

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nin yeni yönetim kurulu belirlendi. Derneğin yönetim kurulu başkanlığına İpek Özgüden Özen getirildi.

TÜHİD Başkanı İpek Özgüden Özen oldu
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Türkiye’deki halka ilişkiler uzmanlarını bir çatı altında toplayarak, 50 yıldır meslek içi dayanışmayı sağlayan TÜHİD’in Olağan Genel Kurulu, 3 Kasım 2021 Çarşamba günü Swissôtel The Bosphorus'da, TÜHİD üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Divan Kurulu'nun Fügen Toksü başkanlığı, Özlem Yalçın ve Sibel Berkan üyeliği ile yürütüldüğü toplantıda, 2017-2021 yıllarına ilişkin dernek faaliyetleri aktarıldı. 2021-2024 döneminde görev yapacak dernek organlarının seçimi yapıldı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü TÜHİD Olağan Genel Kurulu’nda üyelerin görüş ve önerileri de alındı.

Genel Kurul sonucunda 2021-2024 yılında TÜHİD organlarında görev alacaklar aşağıdaki şekilde belirlendi. TÜHİD Yönetim Kurulu ilk toplantısında iş bölümü yaparak, yeni çalışma alanlarını belirleyecek.

50 yıldır meslek içi dayanışmayı sağlayan TÜHİD, bu mesleği yapanlar için çok değerli bir kültür, bir miras olduğunu ifade eden İpek Özgüden Özen, “Bu kültürün devam etmesini sağlayan, deneyimleriyle bize yol gösteren sevgili Fügen Toksü ile uluslararası vizyonuyla STK bilinciyle TÜHİD'e değer katan sevgili Gonca Karakaş bu güzel Genel Kurul'da bayrağı sizlerden devralmak büyük onur. 50.yılımızda yine hep birlikte mesleğimizin geleceği için çalışmak dileği ile sonsuz teşekkürler” dedi.

Bugün çok keyifli bir devir teslim yaşadıklarını belirten Gonca karakaş, “TÜHİD Genel Kurulunda. Sevgili İpek’e ve yeni yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar dilerken bugüne kadar destek veren tüm meslektaşlarıma, değerli üyelerimize teşekkürü borç bilirim” şeklinde konuştu.

İŞTE TÜHİD'İN YENİ YÖNETİMİ  

Yönetim Kurulu
İpek Özgüden Özen
Gonca Karakaş
Ayşenur Aydın
Şeref Gözütok
Aslı Alemdaroğlu
Başak Solmaz Karaüç
Bahar Erbengi
Sevil Wittmann
Serhat Özkütükçü
Çağlayan Kent Ergönül
Gökhan Şengül
Handan Erdoğdu
Sevda Solak
Serap Şahin Durak

Denetleme Kurulu
Murat Göllü
Özlem Yalçın
Sibel Berkan
Seçil Şendağ
Zeynep Tuğçe Altınsoy Özler
Serap Gökçebay

Disiplin Kurulu
Fügen Toksü
Sibel Asna
Prof. Dr.Serra Görpe
Dr. Bârika Göncü
Banu Birkan
Esra Şengülen Ünsür

Balotaj Kurulu
Betül Aslı Arbel
Arzu Deniz Aksoy
Ercüment Şener
Şulecan Dalbudak Toközlü
Ahmet Önder Kiremitçi
Meltem Turgan

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Fügen ToksüTÜHİD OLAĞAN GENEL KURULGonca KarakaşTÜHİDİpek Özgüden ÖzenSibel Berkan
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