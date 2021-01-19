Türk ilaç sektörünün büyük başarısı

Türk ilaç sektörünün lideri Abdi İbrahim’in Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Dr. Oğuzcan Bülbül, G20’nin iş kolu olan B20 bünyesinde oluşturulan “Healthcare & Life Sciences” Komitesi’nde görev almak üzere davet edildi. Komite, pandemi ile mücadele sürecinde toplumlara ve hükümetlere yönelik olarak, etkin ve uygulanabilir politikalar içeren bir yol haritası sunmayı hedefliyor.

TÜRK ilaç sektörünün lideri Abdi İbrahim, uluslararası platformlarda da görev üstleniyor. 2021’de İtalya'nın dönem başkanlığını yürüttüğü G20'nin iş dünyası kolu olan B20 bünyesinde oluşturulan Healthcare & Life Sciences (Sağlık ve Yaşam Bilimleri) Komitesi’nde, Abdi İbrahim’i, şirketin Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Dr. Oğuzcan Bülbül temsil edecek.

Yedi görev ekibi ve bir konseyden oluşan B20’de, yaklaşık 1000 üst düzey yetkili ve yönetici görev yapıyor. Healthcare & Life Sciences Komitesi, COVID-19 salgının tüm dünyayı etkisi altına aldığı bu dönemde çok kritik bir rol üstleniyor. Komite, sadece insan sağlığını değil dünya ekonomisini de derinden etkileyen ve global sağlık yapılanmasında bir paradigma değişimine yol açan pandemi sürecinde, hükümetlere ve toplumlara, etkin ve uygulanabilir öneriler içeren bir yol haritası sunmayı hedefliyor.

Mutluluk ve gurur kaynağı

Pandeminin, online sağlık hizmetleri, sağlık ekiplerinin yetkinlik gelişimi ve hızlı mevzuat değişiklikleri gibi unsurları öne çıkardığını vurgulayan Dr. Oğuzcan Bülbül, “Gerek salgınla mücadele gerekse sonrasındaki normalleşme süreci için, uluslararası iş birliği kaçınılmaz bir ihtiyaç. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 70’ini temsil eden G20 bünyesinde oluşturulan böylesi kritik bir komitede görev alarak Abdi İbrahim markasını temsil etmekten ötürü büyük mutluluk ve gurur duyuyorum” dedi.