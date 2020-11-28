Türk nükleer mühendis kızların büyük başarısı

Rus üniversitelerinde nükleer fizik eğitimi alan ve aralarında 6 Türk kız öğrencinin de bulunduğu 11 yüksek lisans öğrencisi ‘Maria Sklodowska-Curie’ bursu kazandı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından verilen bursun kazananları, 20 Kasım 2020 tarihinde Avusturya’nın başkenti Viyana'da açıklandı.

Burs kazanan 6 Türk öğrenci arasında, Peter The Great St. Petersburg Politeknik Üniversitesi, Isı Enerjisi Mühendisliği ve Isı Mühendisliği bölümünde eğitim alan Seida Merve Değirmenci, Ayşe Gök, Yağmur Küçük, Ahsen Özdemir ve Zeynab Nur Şahin yer aldı. Aynı üniversitenin Nükleer Santraller: Tasarım, İşletme ve Mühendislik bölümünde okuyan Nurberk Sungur da bu önemli bursu kazanan isimlerden biri oldu.

Türk öğrencilerin yanı sıra Rusya Federasyonu'ndan Tomsk Politeknik Üniversitesi Nükleer Fizik ve Teknoloji Bölümü öğrencisi Ekaterina Shcheglova, Nijerya'dan gelerek Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi MEPhI Nükleer Fizik ve Teknoloji bölümü öğrencisi olan Ifeoma Uvom, Kazakistan'dan gelerek Tomsk Politeknik Üniversitesi Nükleer Fizik ve Teknolojiler bölümü öğrencisi olan Kamila Khuzhazhinova, Moğolistan'dan gelerek MEPhI Nükleer Fizik ve Teknoloji bölümü öğrencisi olan Davaasuren Byambatsogt ile Gana'dan gelerek Tomsk Politeknik Üniversitesi Nükleer Fizik ve Teknoloji, Nükleer Tıp bölümünde eğitim alan Easter Kouachie de, ‘Maria Sklodowska-Curie’ bursu almaya hak kazandı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un İnsan Kaynakları Departmanı Eğitim Kalitesinin Arttırılması, Uluslararası İşbirliği ve Proje Yönetimi Tasarım Şubesi Direktörü Valery Karesin, şöyle konuştu:

“Rus üniversitelerinde nükleer fizik bölümünde okuyan Rus ve yabancı öğrencilere ‘Maria Sklodovskaya-Curie’ bursu verilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, nükleer endüstrideki eğitimi ve cinsiyet dengesini desteklemeyi amaçlayan IAEA'nın çok doğru bir zamanda yaptığı bir girişimdir. Burs alan kız öğrenciler, hem Rusya'da hem de ötesinde nükleer enerjinin geleceğini şekillendirmeye yardımcı olacaklar. Rosatom, sosyal sorumluluk sahibi bir şirket olarak bu tür adımları destekliyor.”

Türk Nükleer Mühendis Kızların Büyük Başarısı

Rus üniversitelerinde nükleer fizik eğitimi alan aralarında 6 kız Türk öğrencinin de olduğu 11 yüksek lisans öğrencisi ‘Maria Sklodowska-Curie’ bursu kazandı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından verilen bursun kazananları, 20 Kasım 2020 tarihinde Avusturya’nın başkenti Viyana'da açıklandı.

Türkiye’den, Peter The Great St. Petersburg Politeknik Üniversitesi, Isı Enerjisi Mühendisliği ve Isı Mühendisliği bölümünde eğitim alan Seida Merve Değirmenci, Ayşe Gök, Yağmur Küçük, Ahsen Özdemir ve Zeynab Nur Şahin burs almaya hak kazandı. Yine aynı üniversitede, Nükleer Santraller: Tasarım, İşletme ve Mühendislik bölümünde okuyan Nurberk Sungur da kazananlar arasına girdi.

Rusya Federasyonu'ndan Tomsk Politeknik Üniversitesi, Nükleer Fizik ve Teknoloji Bölümü öğrencisi Ekaterina Shcheglova, Nijerya'dan Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi MEPhI Nükleer Fizik ve Teknoloji bölümü öğrencisi Ifeoma Uvom, Kazakistan'dan Tomsk Politeknik Üniversitesi Nükleer Fizik ve Teknolojiler bölümü öğrencisi Kamila Khuzhazhinova, Moğolistan'dan MEPhI Nükleer Fizik ve Teknoloji bölümü öğrencisi Davaasuren Byambatsogt ile Gana'dan Tomsk Politeknik Üniversitesi Nükleer Fizik ve Teknoloji, Nükleer Tıp bölümünde eğitim alan Easter Kouachie olmak üzere toplam 11 kişiye burs verildi.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un uluslararası işbirliği ve personel politikası departman projelerinin yönetimi ve eğitim kalitesini artırmak için proje ofisinin Proje Direktörü Valery Karesin, konuya ilişkin şöyle konuştu:

“Rus üniversitelerinde nükleer fizik bölümünde okuyan Rus ve yabancı öğrencilere ‘Maria Sklodovskaya-Curie’ burslarının verilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Nükleer endüstrideki eğitimi ve cinsiyet dengesini desteklemeyi amaçlayan IAEA'nın çok doğru bir zamanda yaptığı bir girişimdir. Burs alan kız öğrencileri, hem Rusya'da hem de ötesinde nükleer enerjinin geleceğini şekillendirmeye yardımcı olacaklar. Rosatom, sosyal sorumluluk sahibi bir şirket olarak bu tür adımları destekliyor.”