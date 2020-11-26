Umut Durbakayım göreve başladı

Yemin töreni konuşmasına Türkiye ve Macaristan’ın ortak paydaları olan tarihi ve kültürel geçmişlerine vurgu yaparak başlayan Umut Durbakayım; “Trabzon Fahri Konsolosluk ofisinin iki ülke için yarar getireceğine inanıyorum ve ofisimizin her iki ülkeye de hayırlı olmasını diliyorum” temennisinde bulundu.

“Fahri konsolos olarak temel amacım, Trabzon odaklı faaliyetlerimizi iki ülke geneline yayarak ortak paydalarımızın güçlenerek geliştirmek olacaktır” açıklamasını yapan Umut Durbakayım, ekonomik işbirliğine de katkı sağlamak için gayret edeceğine vurgu yaptı. Fahri Konsolos Durbakayım, görev yapacağı süre içerisinde Macaristan hükümeti ile başta ekonomik ve kültürel olmak üzere her alanda önemli adımlar atacağını ifade etti.

“Temel misyonum, Trabzon odaklı olacak”

“Türklerin ve Macarların ilişkisi dostluktan öte kardeşlik seviyesinde olup; her geçen gün daha da güçlenerek gelişmektedir” şeklinde konuşmasına devam eden Umut Durbakayım, geçmişte başlayan bu dostluğun, küreselleşen dünya şartlarında sosyal ve ekonomik güç birliğine dönüştüğünün altını çizdi.

Trabzon merkezli Fahri Konsolosluğu’nun, Trabzon’dan Macaristan’a açılan yeni bir kapı olduğunun altını çizen Umut Durbakayım, "Bu kapının ardında büyük Macaristan coğrafyası ve 28 Avrupa Birliği ülkesi daha vardır. Bu ülkelerin sunduğu birçok imkan ve fırsatları inşallah önümüzdeki günlerde Ticaret ve Sanayi Odamız, Üniversitelerimiz ve tabi ki Ekselansları Büyükelçimiz Sayın VİKTOR MATSİS ile birlikte geliştirip daha da güçlendireceğiz” açıklamasını yaptı.

Umut Durbakayım, temel misyonunu “İki ülke arasındaki ortak çıkarları korumak ve kollamak için, ileriye dönük atılacak her adımda Trabzon ve bölgesindeki iş dünyası ile el birliği yapacağım. İki ülke arasındaki ticari, sosyal ve kültürel zenginlikleri tanıştırıp kaynaştırmayı temel görev edineceğim” şeklinde özetledi.

Konuşmasının sonunda “Bu onurlu görevi bana layık gören Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Macaristan Cumhurbaşkanı Sayın Janos Ader’e şükranlarımı sunarım” diyen Yeni Fahri Konsolos Umut Durbakayım, Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan hükümetlerine, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Büyükelçi Ekselansları Sayın Viktor Matis ile tüm büyükelçilik çalışanlarına ve bu süreçte her zaman yanında olan ailesine de minnetlerini iletti.